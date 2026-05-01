Concierto gratuito de Morat en Cancún: fecha, hora y detalles del evento

El evento incluirá actividades culturales y recreativas para celebrar una de las obras más importantes de movilidad en Quintana Roo.

La banda colombiana Morat será protagonista de un concierto gratuito en Cancún como parte de la inauguración del Puente Nichupté, una de las obras más relevantes para la movilidad en Quintana Roo.

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El espectáculo se realizará el próximo domingo 3 de mayo a las 19:00 horas en Cancún, dentro de una jornada especial organizada para celebrar la apertura de esta infraestructura.

El anuncio fue realizado por la gobernadora Mara Lezama, quien destacó que el evento busca generar un ambiente de convivencia familiar y celebración ciudadana.

Además del concierto, la inauguración del Puente Nichupté contempla diversas actividades abiertas al público durante el fin de semana, como caminatas, rodadas y eventos culturales, pensadas para involucrar tanto a habitantes como a turistas.

El Puente Nichupté es considerado un proyecto estratégico para mejorar la conexión entre la ciudad y la zona hotelera, por lo que su apertura representa un momento significativo para la región.

Con este evento masivo, las autoridades buscan transformar la inauguración en una fiesta ciudadana, fortaleciendo el sentido de identidad y orgullo entre los quintanarroenses.