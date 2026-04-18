Conciertos en CDMX: Orion Weiss y Scott Yoo encabezan programa sinfónico en Ollin Yoliztli

Los conciertos incluirán música de cámara previa y se realizarán el 18 y 19 de abril en el Ollin Yoliztli.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) dará inicio a una nueva etapa de su Temporada 2026 con la participación de dos figuras internacionales: el director Scott Yoo y el pianista Orion Weiss, quienes protagonizarán un programa dedicado a grandes obras del repertorio clásico.

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Las presentaciones se llevarán a cabo el 18 y 19 de abril en la Sala Silvestre Revueltas, ubicada en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, uno de los espacios más representativos para la música sinfónica en la capital.

Un programa con piezas emblemáticas

El repertorio estará integrado por el Concierto para piano no. 2 de Sergei Rachmaninoff y la Sinfonía no. 2 de Jean Sibelius, dos composiciones reconocidas por su intensidad emocional y riqueza orquestal.

La obra de Rachmaninoff destaca por su lirismo y virtuosismo, mientras que la sinfonía de Sibelius se ha consolidado como una pieza clave dentro de la tradición sinfónica europea

Orion Weiss, invitado especial

El pianista Orion Weiss, considerado uno de los intérpretes más destacados de su generación, ha desarrollado una sólida carrera internacional desde su debut con la Cleveland Orchestra. Su trayectoria incluye presentaciones con orquestas de renombre en Estados Unidos.

Formado en instituciones como el Instituto de Música de Cleveland y la Juilliard School, Weiss ha sido reconocido por su técnica y sensibilidad interpretativa, consolidándose como un referente del piano contemporáneo.

Música de cámara previa a los conciertos

Como parte de la experiencia, una hora antes de cada presentación se ofrecerá un concierto de música de cámara en el vestíbulo, donde Weiss compartirá escenario con los músicos David Espinosa y Carmen Uribe, bajo la dirección de Scott Yoo.

El programa incluirá el Cuarteto para piano, op. 87 de Antonín Dvořák, ampliando la oferta musical para el público asistente.

Fechas, horarios y boletos

🗓️ Sábado 18 de abril: 18:00 horas

18:00 horas 🗓️ Domingo 19 de abril: 12:30 horas

12:30 horas 📍 Sala Silvestre Revueltas

Los boletos estarán disponibles en taquilla, con descuentos del 50% para estudiantes, docentes, adultos mayores con credencial del INAPAM y trabajadores del Gobierno capitalino.

Transmisión en radio

Los conciertos también podrán escucharse a través del programa “Miradas a nuestro acervo”, con retransmisiones en: