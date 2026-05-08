Cónclave poslegislativo en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum se reunió con legisladores de la 4T en Palacio Nacional en medio de tensiones políticas, pendientes legislativos y presión de Estados Unidos por temas de seguridad

Claudia Sheinbaum se reunió ayer en Palacio Nacional con legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Según la versión oficial, fue para revisar avances y agradecer sus votos después de un periodo legislativo cargado de reformas importantes, fracasos y escándalos.

Pero también hay un elefante en la habitación. La reunión ocurrió mientras Estados Unidos presiona fuerte en seguridad, con acusaciones de narcotráfico contra Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa. Por eso el encuentro tuvo un llamado obligado de cierre de filas.

LO QUE PRESUMEN

De acuerdo con Sheinbaum, el periodo dejó avances suficientes para destacar. Según informó Ricardo Monreal, San Lázaro cerró con cuatro reformas constitucionales, dos nuevas leyes y 56 ajustes legales. Mientras que Ignacio Mier presumió dos reformas constitucionales, dos nuevas leyes y 37 reformas.

El oficialismo resaltó la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, los topes máximos a pensiones de trabajadores de confianza, el plan B y la reforma para expedir una ley general sobre feminicidio.

También presumieron nuevas leyes sobre infraestructura estratégica e impulso al cine mexicano. Tras este periodo ordinario, que inició en febrero y terminó en abril, pusieron los ojos en el proceso electoral. Monreal habló de ir a distritos, barrios y pueblos para explicar lo aprobado. Es decir, convertir el receso legislativo en campaña territorial.

Pero no todo fue victoria. La reforma electoral de Sheinbaum se cayó por falta de votos del Verde y el PT. Mientras que el plan B terminó mutilado. Ante la falta de apoyo del PT, quedó fuera adelantar la revocación de mandato a 2027.

LOS PENDIENTES

Se tiene previsto un periodo extraordinario. Monreal mencionó tres temas posibles. Mover la fecha de la elección judicial a 2028, regular inteligencia artificial y frenar abusos en seguros de gastos médicos.

Sin embargo, no son los únicos temas pendientes. Es necesario recordar que la reforma de 40 horas fue aprobada sin dos días de descanso obligatorios. También falta la ley general de feminicidio. La Constitución ya abrió la puerta, pero se requiere la norma secundaria que diga cómo investigar, sancionar y reparar el daño a las familias.

Otro tema que quedó a deber es la reforma de salario digno. Propone que médicos, enfermeras, maestros, policías, soldados y guardias nacionales ganen al menos el salario promedio del IMSS, unos 19 mil pesos, y que los aumentos al salario mínimo sean por arriba de la inflación. La reforma ya fue aprobada por Cámara de Diputados, Senado y 31 Congresos locales, pero Laura Itzel Castillo, como lo hizo Fernández Noroña en su momento, no ha realizado la declaratoria de reforma constitucional.

LOS ESCÁNDALOS

El periodo también arrastró escándalos. Sergio Mayer pidió licencia para participar en La Casa de los Famosos. Andrea Chávez dejó el Senado entre señalamientos de campaña anticipada. Fernández Noroña enfrentó críticas por el sueldo de su hijo en CFE. Y claro, Enrique Inzunza enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

El reto de Morena, PVEM y PT es ahora sostener la unidad que mostraron en la foto con Sheinbaum. Porque una cosa es levantar la mano en Palacio Nacional y otra mantenerse juntos cuando se definan las candidaturas de 2027 y, por supuesto, cuando caigan más denuncias contra narcopolíticos desde Washington.

EL DATO INCÓMODO

La inversión fija bruta volvió a caer en febrero: bajó 0.8% mensual y 1.2% anual, según Inegi. La construcción suma cinco meses seguidos en retroceso y la compra de maquinaria y equipo acumula 18 meses con freno. Sin inversión, el crecimiento se queda sin motor.