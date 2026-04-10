El concurso nacional Boleto 001, vinculado con el Mundial Social rumbo a la Copa Mundial de 2026, cerró su etapa de registro con la participación de miles de jóvenes de todo el país, de los cuales mil avanzaron a la fase final tras un proceso de selección, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La convocatoria se dirigió a jóvenes de entre 16 y 25 años, quienes enviaron materiales en video para demostrar habilidades con el balón y explicar las razones por las que desean representar al país en el torneo internacional. La mandataria indicó que se aplicaron filtros técnicos para reducir el número de aspirantes y facilitar la evaluación final.

El proceso de selección se encuentra en una segunda etapa en la que tres juezas evaluarán a las finalistas. El criterio incluye el dominio del balón y el mensaje expresado en los videos. El concurso otorgará dos lugares para asistir al evento inaugural del Mundial, uno de ellos derivado de la decisión adicional de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien donó un segundo boleto.

El concurso forma parte del Mundial Social, estrategia que busca integrar a niñas, niños y jóvenes a actividades deportivas en todo el territorio nacional. El programa contempla torneos, visorías y eventos comunitarios que se desarrollan en escuelas y espacios públicos, con el objetivo de ampliar la participación en el deporte.

Sheinbaum señaló que esta estrategia se articula con la proyección turística del Mundial de 2026. México espera la llegada de millones de visitantes durante el torneo, por lo que se impulsa una agenda que incluye rutas culturales, promoción de destinos y rehabilitación de espacios como zonas arqueológicas y recintos culturales.

Las autoridades indicaron que la información sobre actividades, sedes y avances del Mundial Social se encuentra disponible en la plataforma oficial. El proceso de selección del concurso Boleto 001 continuará en las siguientes semanas hasta definir a las personas ganadoras que asistirán a la inauguración del torneo.