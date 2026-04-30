Confirma Citi cierre de la venta del 22.6% de su participación accionaria en Banamex

El banco estadounidense Citi anunció el cierre de la venta del 22.6% del total de 24.0% previamente anunciado de su participación accionaria en Grupo Financiero Banamex, “a varios inversionistas institucionales destacados y family offices“.

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Señaló que los inversionistas ya recibieron las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que “se han cumplido todas las condiciones de cierre“.

Citi confía que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses, y una vez que ocurra el cierre del 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria del 25% de Fernando Chico Pardo como accionista de referencia, “Citi habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex“.

Con este proceso acelerado, Citi no anticipa ventas adicionales en 2026, para permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor.

Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, comentó que “nos complace cerrar estas operaciones con un grupo de inversionistas de renombre, cuyo compromiso demuestra confianza en la visión estratégica de Banamex y su prometedora trayectoria de crecimiento, así como en la fortaleza del sector financiero mexicano“.

Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex, aseguró que “estamos muy orgullosos del compromiso de estos socios con México y sus perspectivas, además de su confianza en nuestra gestión de Banamex. El cierre de estas operaciones, sumado a mi adquisición del 25%, coloca cerca del 49% de las acciones de Banamex en manos de nuevos inversionistas, lo que nos acerca a completar el proceso de desconsolidación de Citi“.

La desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica para Citi, y cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (OPI) propuesta, así como cualquier venta adicional, estará guiada por consideraciones financieras, condiciones del mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias.