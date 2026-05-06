Juan Alberto Adam Siade, José Luis Clavellina Miller y Martha Angélica León Alvarado integran la terna para elegir al nuevo miembro del Patronato Universitario, en sustitución de Mario Luis Fuentes Alcalá

El Consejo Universitario de la UNAM designó a Juan Alberto Adam Siade, José Luis Clavellina Miller y Martha Angélica León Alvarado como integrantes de la terna de donde será electo un nuevo miembro del Patronato Universitario, en sustitución de Mario Luis Fuentes Alcalá, quien terminó su encargo en este órgano.

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Juan Alberto Adam Siade, propuesto por la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), es profesor Titular C de tiempo completo definitivo, con 35 años de antigüedad en esta casa de estudios. Es coordinador del Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los Niveles Medio Superior y Superior en la UNAM, a partir de marzo de 2018.

José Luis Clavellina Miller, propuesto por la Facultad de Economía (FE), es licenciado, maestro y doctor en Economía por la UNAM. Realizó una estancia de investigación doctoral en el Keynes College de la Universidad de Kent en Canterbury, además es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

#BoletínUNAM Aprueba el #ConsejoUniversitarioUNAM terna de candidatos para elegir a nuevo integrante del Patronato Universitario > https://t.co/3SHlPjFr1W pic.twitter.com/LZw9IFYKGZ — UNAM (@UNAM_MX) May 5, 2026

Martha Angélica León Alvarado, propuesta por la Facultad de Ciencias (FC), es actuaria por esta entidad académica y especialista en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas; cuenta con un doctorado en Ciencias Financieras por la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, y con una certificación en Fintech por la Universidad de Chicago.