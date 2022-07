Consideran oportuno que la Secretaría de Salud basifique a personal

RITA MAGAÑA

Senadores de Movimiento Ciudadano consideran oportuno que la Secretaría de Salud ya le de la

basificación al personal del sector salud, ya que es recontratado cada tres meses en distintas entidades

del país, pero sin prestaciones laborales, seguridad social y ni respeto a su antigüedad laboral.

El senador integrante de la Bancada Naranja, Marco Gama Basarte, explicó que durante las últimas

semanas está siendo despedido el personal de salud que labora en los diferentes programas de la

Secretaría de Salud federal, contratado mediante el Convenio AFASPE entre la Secretaría de Salud y

las entidades federativas con recursos del Ramo 12.

El legislador por San Luis Potosí señaló que no sólo es el desempleo de los trabajadores que están

quedando a la deriva para el sostenimiento de sus familias, sino que están presentando enfermedades

físicas y emocionales derivadas de la incertidumbre laboral y salarial que enfrentan.

Gama detalló que el personal despedido es de suma importancia para la población, pues atiende

distintos programas de la Secretaría de Salud, como salud mental, emergencias, salud sexual

reproductiva para adolescentes, planificación familiar y anticoncepción.

También, agregó, el personal médico está al pendiente de la salud materna y perinatal, aborto seguro,

violencia género, igualdad de género, salud de la adolescencia, salud de la infancia, de riesgo

cardiovascular, entre otras.

Denuncia en redes

El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que a través de redes sociales se han denunciado las

condiciones laborales inadecuadas que el personal ha padecido desde hace años bajo los hashtags

#JusticiaLaboralRamo12, #Ramo12TambiénVale, y #SinBasificaciónNoHayTransformación.

Mencionó que en sus mensajes, el personal de salud acusa que padece periodos de recontratación

interrumpidos, no tiene derecho a los días festivos ni vacaciones, no tiene seguridad social, y es

presionado para firmar sus renuncias cada tres meses.

Expresó que ante la incertidumbre que están viviendo los trabajadores por no contar con una base que

les otorgue seguridad laboral y salarial, ya que los contratos que celebran lo hacen cada tres meses, a

fin de que no generen antigüedad y, en consecuencia, derechos laborales.

Así como de estar informados de una nueva recontratación, lo cual es preocupante porque cuando

termina su contrato no les permiten asistir a trabajar, interrumpiendo el servicio que venían prestando, y

lo más triste es que los pacientes se alejan y como consecuencia se pierde todo lo que venía

favoreciendo a la población, señaló.

Pidió al titular de la Secretaría de Salud que informe sobre la antigüedad y condiciones en que se

encuentran laborando el personal de salud que presta sus servicios mediante Convenio-AFASPE.

Asimismo, considerar la basificación de los trabajadores como un acto de justicia a su noble labor en

favor de la ciudadanía”, indica el punto de acuerdo presentado por el legislador.