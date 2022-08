Convoca Sheinbam a mantener unidad en Morena

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a los militantes de Morena a mantener la unidad, de cara a los procesos electorales en puerta, incluso si el resultado de las encuestas que se harán para determinar a los candidatos a la presidencia no le favorecieran.

“Sí, por supuesto. Nosotros confiamos en la dirigencia de nuestro movimiento, confiamos en la dirigencia de nuestro partido; ahora viene un congreso muy pronto y confiamos que las cosas se van a desarrollar bien y siempre vamos a estar ahí”, señaló en conferencia de prensa tras reunirse con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Asistí a la 3a Reunión Plenaria de Morena en @Mx_Diputados, destaqué que es momento del presidente @Lopezobrador_ y de que fortalezcamos la Cuarta Transformación. Gracias a @NachoMierV, @ArmandoContCast, @ALEIDAALAVEZ @leonelgodoy y a tod@s l@s legisladores del GP. pic.twitter.com/kPnrbdNRiX — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 26, 2022

En el marco de la reunión plenaria, en la que hubo pasarela de las llamadas “corcholatas“, señaló que nada ni nadie puede dividir a la Cuarta Transformación, por lo que insistió en su llamado a la unidad, porque por encima de todo, está la transformación del país y el bienestar del pueblo.

Entre consignas de apoyo a su aspiración presidencial, al igual que sucedió con el secretario de Gobernación, la mandataria local subrayó que es necesario cerrar filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que ni las corcholatas ni el proceso interno pueden romper el proyecto de la transformación.

“No estaba referida ninguna persona en particular, lo que digo es que muchos de nosotros, millones de mexicanos luchamos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia y que vamos a estar ahí hasta el último día de su mandato”, señaló al referirse a su discurso, que fue interrumpido cuatro veces por los gritos de ¡presidenta! ¡presidenta!.

Sheinbaum insistió en que la referencia fue en el sentido de que hay que cerrar filas más allá de las intenciones personales.

Al referirse a las expresiones que señalan como corcholatas a los aspirantes presidenciales, dijo no sentirse ofendido por ello y terminó con la frase ¡Que vivan las corcholatas”, en referencia a las declaraciones de personajes como la senadora Lily Téllez.

“A mí no me ofende el tema de las corcholatas; no sé a quién le ofenda, digo, cuando uno está seguro de sí mismo, de lo que representa y del movimiento que representa, ¡que vivan las corcholatas!”, sentenció.

Finalmente, dijo que en 2023 el gobierno del Estado de México tendrá a su primera gobernadora en la persona de la maestra Delfina Gómez y dijo que ahí están las encuestas que lo evidencia y precisó que no agregaba más porque sino el Instituto Nacional Electoral luego le va a poner una queja.