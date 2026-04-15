El fallo tendrá efectos retroactivos y se invalidarán las causas penales abiertas por esta conducta en Puebla

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el delito de ciberasedio en Puebla y reforzó el concepto de libertad de expresión en entornos digitales. El pleno determinó que el tipo penal, que preveía sanciones de hasta tres años de cárcel, era ambiguo, pues utilizaba términos como vigilar, hostigar, ofender o intimidar sin explicar su alcance ni cuándo realmente causan daño, por lo que no quedaba claro qué conductas estaban prohibidas ni en qué casos aplica, lo que violaba el principio de legalidad.

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Los ministros señalaron que esta legislación no definía con claridad cuáles conductas se prohibían, qué intención debía tener la persona, el umbral claro de gravedad para considerar la pena de prisión y cómo se relacionaban las acciones descritas con los resultados que se pretendían evitar, por lo que las personas no podían saber con certeza qué está prohibido ni cómo evitar ser sancionadas.

La SCJN explicó, por ejemplo, que verbos como vigilar, hostigar, ofender o intimidar a través de tecnologías de la información no estaban suficientemente acotados, por lo que podían abarcar desde conductas gravemente dañinas hasta interacciones cotidianas en redes sociales, lo que abría la puerta a abusos y a criminalizar comportamientos que no necesariamente son delictivos, en contravención de la seguridad jurídica, la libertad de expresión y el principio de taxatividad.

🚨#ÚltimaHora I La #SCJN invalida el delito de “ciberasedio” en Puebla y refuerza la libertad de expresión en entornos digitales



⚖️ El Pleno determinó que el tipo penal era ambiguo, pues utilizaba términos como “vigilar”, “hostigar”, “ofender” o “intimidar” sin explicar su… pic.twitter.com/HGGxUO4fJQ — Suprema Corte (@SCJN) April 14, 2026

Además, la disposición permitía sancionar penalmente conductas que podrían atenderse por otras vías menos restrictivas, como mecanismos civiles, administrativos o medidas de protección.

El proyecto de sentencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, que fue avalado, declaró la invalidez del artículo 480 del Código Penal del estado, reformado en 2025 para sancionar conductas realizadas a través de medios digitales.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida el año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mientras que la impugnación presentada por el PAN fue desechada por falta de legitimación.

El ministro señaló que en redes sociales resulta complicado distinguir entre una conducta de vigilancia intencional y el simple consumo casual de contenido, lo que podría derivar en interpretaciones arbitrarias.

Además, esa legislación no establecía las pruebas de que el acusado actuó con la intención de causar daño, lo que genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a posibles abusos en su aplicación.

Figueroa advirtió que la redacción podría afectar directamente la libertad de expresión, al inhibir la emisión de opiniones legítimas por temor a enfrentar consecuencias penales.

El Tribunal declaró la invalidez del artículo 480 del Código Penal para el Estado de Puebla, que tipificaba el delito de ciberasedio, al considerar que su redacción era demasiado ambigua, por seis votos a tres.

La SCJN determinó también que la invalidez del delito tiene efectos retroactivos a partir del 11 de julio de 2025, lo que beneficiaría a las personas que hayan sido procesadas bajo esta figura.

Además, el Congreso del Estado de Puebla estará obligado a emitir una nueva regulación con mayor claridad y precisión jurídica en este tema.

Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos, votaron en contra del proyecto de sentencia, porque consideraron que hay casos de ciberacoso que a veces conducen al suicidio de las personas que son atacadas en redes sociales y es necesario atender esta problemática.

La ministra Ríos dijo que no era procedente invalidar este tipo penal, pues se tienen que tomar medidas contra la violencia en redes sociales y dijo que ella misma ha sido víctima de acosos en redes sociales.