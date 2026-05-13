Los ministros rechazaron revisar los amparos de los presuntos responsables de lanzar ácido a la artista

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de la Fiscalía General de la República para atraer el caso de la saxofonista María Elena Ríos, símbolo de la lucha contra la violencia ácida hacia a las mujeres.

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Sin mayor discusión y con cinco votos a favor, el pleno rechazó atraer los cinco amparos presentados por los coacusados, con lo que el caso queda a criterio de los tribunales la resolución final del caso.

María Elena Ríos fue atacada en su casa

El 9 de septiembre de 2019 la saxofonista mixteca María Elena Ríos fue atacada en su casa de Huajuapan de León, Oaxaca, lanzándole ácido en todo el cuerpo, lo que le provocó lesiones permanentes físicas y emocionales.

El principal señalado como responsable es el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, además de su hijo Juan Antonio Vera Hernández que sigue prófugo, y otros dos autores materiales detenidos.

En 2020 Vera Carrizal fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva, pero en 2024 un juez lo declaró inocente por falta de pruebas suficientes y ordenó su liberación, pero de inmediato otra jueza revocó esa decisión y mantuvo la prisión preventiva oficiosa.

Durante la sesión de la Corte, la ministra Sara Irene Herrerías se excusó de participar en la discusión y finalmente el caso fue rechazado por una mayoría de cinco votos en contra de la atracción, de los ministros Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo o Arístides Guerrero García.

A favor votaron Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Caso Línea 12 del Metro

Además, los ministros también rechazaron atraer el amparo de una de las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro, que pedía revisar los criterios para la reparación integral del daño.

Por lo que se refiere a la caída de un convoy de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021 y que dejó 26 muertos y cerca de 100 heridos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no atraer el asunto.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa había pedido atraer el amparo directo de una de las víctimas, David Domínguez Quiroz, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil para que la Corte definiera criterios sobre acuerdos reparatorios en materia civil, es decir, cuándo garantizan una reparación integral y una indemnización justa para las víctimas.

En contra votaron seis ministros, por lo que caso seguirá su curso en tribunales ordinarios, sin intervención de la Corte, por lo que los tribunales deberán resolver las contradicciones de criterios de los jueces.