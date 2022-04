Costará al gobierno subsidio a gasolinas hasta 400 mil mdp

Este año costará al gobierno federal entre 356 mil millones y 400 mil millones de pesos el subsidio del IEPS y el estímulo complementario a los combustibles, aunque con éste se tiene un beneficio en el plano de la seguridad pública, pues el contrabando de combustibles está disminuyendo.

Al respecto, Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), precisó que son alrededor de 200 mil millones de pesos por la suspensión del cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en tanto que son 13 mil millones de pesos al mes por concepto del estímulo complementario que se está aplicando a productores e importadores de combustible, quienes lo pueden acreditar impuestos o pedir la devolución.

En conferencia de prensa, al presentar el Informe Tributario a marzo de 2022, comentó que a diferencia de otros países que están optando por una política más ortodoxa para enfrentar el alza de los precios internacionales del petróleo, México lo hace por medio de estímulos a los combustibles para contener la inflación, “que es el impuesto más caro para los pobres”, no obstante que ya se ubicó en 7.45 por ciento.

Por lo que Buenrostro Sánchez aseveró que “sí vale la pena –continuar con el subsidio a gasolinas-, porque México tiene mucha gente con pocos recursos, “sirve como amortiguador”, dijo a pregunta expresa, y agregó que la inflación en México es menor que en otras naciones como Estados Unidos.

Sostuvo que no habrá un efecto macroeconómico con los subsidios y lo que se está generando por la venta de petróleo, “porque todo lo que estamos subsidiando es lo que Petróleos Mexicanos está obteniendo de más ingresos porque el precio del crudo está alto”.

Y es que señaló que la Ley de Ingresos (LIF 2022) establecía un precio del barril del petróleo muy bajo, lo cual será compensado: “A nivel macro vamos a salir tablas, tablas, tablas. En una de esas hasta nos va bien. Se trabaja por salir tablas o mejor”, señaló al observar que el “hueco” (por los recursos destinados a los subsidios de las gasolinas) es equivalente a dos puntos del PIB, “pero no significa que eso vaya a caer el PIB”, pues señaló que hay factores externos que impactan como el conflicto bélico en Ucrania.

“El estímulo fiscal para mitigar el incremento en el precio de los combustibles ascendió a 48 mil 550 millones de pesos, de los cuales 39 mil 750 millones de pesos provienen de importaciones y 8 mil 800 millones de pesos por lo declarado de Pemex”, se señaló para el primer trimestre de 2022.

Cuando en el mismo periodo de 2021, el gobierno destinó tres mil 992 millones de pesos para subsidiar las gasolinas.

En cuanto al beneficio que está resultando de aplicar el estímulo complementario por el gobierno mexicano a los importadores de gasolinas en materia de seguridad pública, la Jefa del SAT señaló que al haber este estímulo “que es como una compensación al comercializador del diésel y de la gasolina para que no suba el precio, se quitan todos los incentivos del contrabando.

“Porque si alguien metía contrabando, pues ahorita está comprando muy cara la gasolina, y si lo mete de manera informal o ilegal no va a tener derecho al subsidio, entonces aunque lo contrabandee no va a ser suficiente, y además lo contrabandean para no pagar IEPS, pero ahorita nadie paga IEPS”, por lo que en estos momentos se observa un incremento en las importaciones de 2022 contra 2021, hay un crecimiento de 5.6 por ciento.

Este incremento, señaló, es “en gran parte por los combustibles que se mueven en materia de contrabando en la formalidad, por lo que empresas formales ahorita están teniendo que importar más de lo que normalmente planeaban, porque algunas empresas que se dedicaban al contrabando pararon sus actividades”.