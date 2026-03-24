Crecen ventas comerciales al menudeo y mayoreo en enero 2026: INEGI

Podrían compensar en parte la fuerte caída que sufrió la industria en el primer mes del año.

La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), observó un mayor dinamismo al registrar un incremento en las ventas comerciales tanto al menudeo como al mayoreo, así como de los servicios, recuperándose después de un diciembre de contracción.

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Las ventas al menudeo en enero crecieron 1.03% a tasa real mensual, con cifras ajustadas por estacionalidad, después del estancamiento de diciembre (-0.02%).

Las ventas al mayoreo crecieron 0.71% en el primer mes del año, recuperándose completamente de la caída sufrida en diciembre (-0.72%).

Por lo que toca al empleo en el comercio minorista, éste creció 0.38% a tasa mensual, sumando 6 meses de crecimiento; en el comercio mayorista cayó -0.77%, manteniendo la atonía observada en 2025.

Analistas consideran que las ventas de los servicios privados no financieros también subieron 0.3% real mensual, “lo que podría compensar parcialmente la fuerte caída que sufrió la industria en el primer mes del año”.

Del comercio minorista, la Encuesta señala que las ventas crecieron 5.0% anual real en enero, con cifras originales, después del 4.3% observado en diciembre pasado.

Lo anterior gracias a un fuerte incremento en las compras vía internet (23.9% real anual), la recuperación de prendas de vestir y textiles (11.8%), y una mejora en las ventas de tiendas de autoservicio y departamentales (2.2%).

Los crecimientos mensuales destacados fueron en artículos para el cuidado de la salud (6.6%), productos textiles, de vestir y calzado (4.5%), artículos de papelería y esparcimiento (3.5%), tiendas de autoservicio y departamentales (1.2%) y artículos de ferretería y tlapalería (0.1%).

Por el contrario, se observan contracciones en enseres domésticos y computadoras (-3.0%), abarrotes, alimentos y bebidas (-1.2%) y vehículos de motor, combustibles y refacciones (-0.3%).

En el primer mes del año, las ventas de los servicios privados no financieros crecieron 0.30% a tasa real mensual, después de la caída de -0.74% de diciembre. A tasa anual, cayeron -0.5% con cifras originales.

Los sectores que impulsaron el crecimiento de enero fueron los servicios profesionales, científicos y técnicos (3.5% mensual) y los servicios educativos (2.1%), mientras que los de esparcimiento culturales y deportivos se desplomaron -15.2% mensual real.

Tanto las ventas al por menor como al por mayor reportaron recuperación en todo el país al iniciar el año; al por menor, destacan los avances anuales en Ciudad de México, Quintana Roo e Hidalgo.