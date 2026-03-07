¿Cristiano Ronaldo estará listo para el México vs. Portugal?

El delantero portugués Cristiano Ronaldo viajará a España para recibir tratamiento por una lesión muscular sufrida con el Al Nassr.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo iniciará parte de su proceso de recuperación en España después de sufrir una lesión muscular en su más reciente encuentro con el Al Nassr. La decisión fue confirmada por el entrenador del club, Jorge Jesus, quien explicó que el jugador deberá guardar reposo y recibir tratamiento especializado.

LEE ADEMÁS: Rafael González: exhiben video de su esposa con un cuchillo; ella mantiene denuncia contra el ex Recodito

De acuerdo con el técnico, las pruebas médicas realizadas al futbolista determinaron que necesita descanso y seguimiento médico, por lo que el club optó por trasladarlo a España para continuar su rehabilitación.

El entrenador detalló que Cristiano Ronaldo no estará disponible para el partido de este sábado contra el Neom ni para el siguiente compromiso, mientras completa su proceso de recuperación bajo supervisión médica.

Jorge Jesus señaló que el club ya ha aplicado este mismo procedimiento con otros jugadores del plantel durante la temporada, como Aymeric Laporte y Sami Al-Najei, quienes también viajaron a España para recibir tratamiento especializado.

Ante la ausencia del delantero portugués, el técnico aseguró que el equipo cuenta con varias alternativas ofensivas para cubrir su baja temporal.

Entre las opciones mencionadas aparece Abdullah Al-Hamdan, quien, según el estratega, ha mostrado buen rendimiento en los partidos que ha disputado, además de aportar tanto en el ataque como en labores defensivas.

¿Cuándo está de vuelta?

Aunque el entrenador no confirmó quién ocupará el lugar del portugués en el once inicial, aseguró que el equipo tiene distintas opciones para mantener su competitividad mientras el goleador completa su recuperación.

Por el momento el tiempo de recuperación no ha sido revelado y menos su partido amistoso con México en el Estadio Banorte.