Cruz Azul visita a Mazatlán en la Jornada 12 del Clausura 2026 con la misión de recuperar el liderato general en un duelo clave de la Liga MX

Cruz Azul zarpará rumbo a la reconquista del liderato general del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el puerto de Mazatlán. La Máquina perdió la primera posición tras la victoria de Chivas sobre León, pero ahora tiene en El Encanto una oportunidad inmejorable para retomar la punta de la clasificación ante unos Cañoneros que intentarán dar el golpe de la Jornada 12 ante los celestes.

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La situación de ambos equipos es muy diferente. Mazatlán busca alejarse de los últimos puestos de la tabla, mientras que Cruz Azul pretende mantenerse al acecho de lo más alto y no ceder terreno ante sus perseguidores como el Toluca, que está solo un punto por debajo en la tercera posición. Es así que el duelo en Sinaloa enfrenta dos realidades opuestas dentro de la clasificación general.

Mazatlán ha mostrado una mejora notable desde la llegada de Sergio Bueno, pero su posición sigue siendo inestable. Actualmente ocupa el puesto 15 con 10 puntos, aunque un par de victorias podrían escalarlo varios lugares. El estratega mexicano ha logrado imprimirle carácter a un equipo que parecía condenado al fondo de la tabla, por lo que tampoco será presa fácil para los cementeros.

Los cooperativistas, por su parte, se mantienen como una máquina de resultados, lo que los ha llevado a navegar en los primeros planos. Sin embargo, el equipo aún se lamenta porque dejó escapar puntos importantes ante Pumas, por lo que buscará recuperarse y reafirmar su dominio en la liga. La Máquina llega con la misión de demostrar que el liderato que presumía hasta la noche del jueves, no fue casualidad.

El partido se jugará este viernes 20 de marzo a las 21:00 horas, siendo uno de los primeros compromisos de la fecha 12 con un choque de necesidades contrastantes.

Xolos buscan contener a un necesitado Necaxa

Por su parte, el Necaxa enfrenta una prueba crucial cuando reciba a Xolos de Tijuana en el estadio Victoria. Los Rayos llegan urgidos de sumar tres puntos, ya que no ganan desde la Jornada 6 cuando derrotaron al FC Juárez. A esta cita, acuden tras un empate sin goles ante Puebla que no ayudó a mejorar su complicada situación en la tabla.

Actualmente, Necaxa ocupa la posición 14 con apenas 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y siete derrotas. Su desempeño como local ha sido particularmente preocupante, con solo una victoria y cuatro descalabros en casa, además de una diferencia de cuatro goles a favor y ocho en contra.

En contraste, el equipo fronterizo llega con 12 puntos en el décimo lugar de la tabla general, revitalizado tras conseguir su segunda victoria del torneo la semana pasada al golear 3-0 al León.

El historial reciente favorece a los bajacalifornianos, quienes vencieron 3-0 a Necaxa en el Apertura 2025 y también se impusieron 1-2 en el Apertura 2024 en territorio hidrocálido. Para los Rayos, este partido representa una oportunidad de acercarse a los puestos de repechaje y romper con la mala racha que los mantiene alejados de la zona de clasificación.