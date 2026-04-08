Cruz Azul contra las cuerdas; LAFC lo arrastró en la ida y lo tiene en la lona

La Máquina tiene que meter tres goles en Puebla para mandar a la alargue y no recibir; si los angelinos meten uno, los celestes necesitan cinco

Vaya manera de arrastrar el prestigio por parte de Cruz Azul. En su visita al Banc of California Stadium en Los Ángeles, el LAFC le puso una paliza de 3-0 en la ida de los cuartos de Concacaf.

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Resultado con el que La Máquina está contra las cuerdas y en la lona, porque ahora necesita mínimo tres goles y no recibir otro en la vuelta la próxima semana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, tan solo para mandar el juego al alargue.

Pero si el conjunto aurinegro le mete tan solo un gol a los celestes, la escuadra cementera necesitaría un total de cinco anotaciones para avanzar a las semifinales, lo cual luce bastante complicado.

Y no porque Cruz Azul no tenga la calidad para lograrlo, sino que este equipo de Los Ángeles FC, vaya que muestra un grandísimo nivel; no por nada es líder de la Conferencia Oeste en la MLS.

Condición que mostró de cabo a rabo en este primer juego de la serie ante club mexicano, que ni las manos pudo meter ante una escuadra que fue dueña del juego prácticamente durante los 90 minutos.

Además, este partido fue un claro ejemplo de lo que la Selección Mexicana se va a encontrar en la Copa del Mundo. La figura de este LAFC es el coreano Heung-min Son, al cual el Tri verá el 18 de junio en Guadalajara.

Hay que ir por partes; primero, la estrella coreana. El ex futbolista del Tottenham fue justo quien abrió el marcador al 31′, luego de un despliegue ofensivo a máxima velocidad. Mathieu Choiniere le puso un bombón a Son a su entrada al área y el asiático solamente se barrió sin marca para vencer al arquero Kevin Mier, quien fue titular en el arco cementero.

El 2-0 del local llegó apenas nueve minutos después; otra vez Choiniere a pura velocidad, ahora encontró al venezolano David Martínez quien entró al área y definió de manera magistral ante la salida de Kevin Mier para marcar al 40′.

Lo preocupante para Cruz Azul tanto en este partido como en los últimos que ha tenido en la Liga MX, es que el equipo se le está desinflando al técnico Nicolás Larcamón. Perdió contra Pachuca el sábado pasado; antes de la Fecha FIFA, apenas y pudo rescatar la igualada con Mazatlán y antes de eso, también dejó ir una ventaja de dos goles cuando Pumas le arrancó el empate.

Sabedor de que su rival en el campo no estaba a su nivel, LAFC se fue con todo en busca de conseguir un tercer gol, el cual llegó producto del gran futbol desplegado en el campo; al 59′, otra vez el vinotinto David Martínez fulminó a Kevin Mier y ahora ya era un 3-0 a favor del conjunto de Los Ángeles.

La escuadra Black & Gold, además de tener a Heung-Min Son, tiene en sus filas al mencionado Denis Bouanga, que si bien en este juego no marcó, trajo como loco a todo el aparato defensivo cementero.

Nadie lo pudo parar; ni Erik Lira, al cual exhibieron en una posición como central por izquierda, en la que se vio descolocado y totalmente ajeno a una posición que no domina, ni tampoco Willer Ditta, quien también fue rebasado tanto en lo físico como en lo futbolístico, con todo y que el colombiano es uno de los centrales más duros de todo el futbol mexicano.

Larcamón intentó presentar un equipo sumamente ofensivo con el tridente de Agustín Palavecino y José Paradela, más Gabriel Fernández como centro delantero. Sin embargo, Cruz Azul fue completamente inoperante.

En el segundo tiempo entró Carlos Rotondi, con el que pasó nada y de igual forma con Nico Ibáñez, Luka Romero y Mateo Levy. Le dieron un paseo a Cruz Azul, por lo que a menos de que haga una hazaña la próxima semana, el sueño del bicampeonato de Concachampions y ser el club más ganador en la historia del certamen, se esfumará por completo.

Ahora, La Máquina se tiene que enfocar en su juego del próximo sábado, el cual es ni más ni menos que el Clásico Joven ante América de visita al Estadio Banorte, en lo que también será el regreso del conjunto celeste al Coloso de Santa Úrsula.

Y si bien las Águilas atraviesan un momento futbolístico muy difícil, se sabe que los Clásicos son juegos aparte, por lo que otro mal resultado para Cruz Azul, no le haría nada bien en la moral, sobre todo porque después tiene que volver a enfrentar al LAFC y sacar una eliminatoria que, por lo que se vio este martes, está prácticamente perdida.

Para cerrar, cuidado con el conjunto de Los Ángeles, no solo para Cruz Azul sino para los clubes mexicanos que quedan en la Concachampions, porque esta escuadra de la MLS ya mostró que tiene carácter, blasones y sobre todo futbol para primero llegar hasta la Final y, por supuesto, pelear por el título