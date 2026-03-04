Cruz Azul derrota a Santos en Torreón y asegura la cima de la tabla general

La Máquina alcanzó las 22 unidades en la primera posición de la tabla; Jéremy Márquez y José Paradela, marcaron por los cementeros

Cruz Azul se estaba pasando de agrandado y Santos le pegó tremendo susto en la Comarca Lagunera; sin embargo, en la parte madura del encuentro, La Máquina pitó y ganó 1-2 en el TSM de Torreón.

Resultado con el que los celestes son más líderes que nunca, porque alcanzaron las 22 unidades en la primera posición y pase lo que pase en el resto de la Jornada 9, nadie lo podrá bajar de la cima de la clasificación.

La Máquina confirmó que atraviesa un gran momento, que es claramente el candidato más claro a conseguir el título, pero no se puede dejar de remarcar que todavía faltan muchas jornadas más para que llegue la Liguilla.

Ahora el reto para los de La Noria, será mantener este nivel y esta contundencia de aquí a que terminan las jornadas, porque se sabe que lo importante es la Fiesta Grande y cómo llegas a ella.

Lo que resulte en partidos como este, ante rivales de bajo nivel, si bien es relevante porque se suman los puntos necesarios, al final solo es un mero requisito que un equipo como Cruz Azul, candidato a campeonar, tiene que resolver con claridad.

¡Golazo de Cruz Azul! ¡Gol de la Máquina! Rotondi le puso un bombón a Paradela para mantener el liderato pic.twitter.com/Hbnqzg49ED — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 4, 2026

Era un partido que en teoría tendría que haber sido sencillo para los cementeros, dado el plantel que tienen y el rival al que fueron a visitar. Un conjunto lagunero que a cada partido que pasa, hace más profunda la zanja en la que está atrapado.

Aunque en este partido, los Guerreros mostraron que tienen orgullo deportivo. Y si bien el futbol no los acompaña y nada más no ganan ni de casualidad, al menos en este juego pusieron en aprietos a los cementeros por su reacción, con orden y con intención dentro del terreno de juego.

Lo malo para ellos es que con eso no es suficiente para siquiera sacar un puntito, con todo y que juegan en casa. Mientras que Cruz Azul, en este encuentro apretó cuando tenía que hacerlo para ganar, pero de pronto sí cayó en ciertos excesos de confianza.

Para este duelo, el técnico Nicolás Larcamón, contrario a lo que se esperaba, prácticamente presentó a su cuadro estelar de inicio, con la diferencia de que el delantero centro titular no fue Gabriel Fernández sino Nico Ibáñez.

Pero de inicio fueron los Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, entre otros, además de Jeremy Márquez quien justo fue quien abrió el marcador.

Apenas al minuto 15′, Jeremy Márquez bajó una pelota dentro del área y definió a primer poste; el guardameta Carlos Acevedo no pudo hacer mucho para evitar que la pelota se metiera en su cabaña.

A partir de ahí, se pensaba que La Máquina tendría un día de campo e incluso podrían venir varios goles. Pero fue claro que La Máquina quiso dosificar esfuerzos y evitar cualquier tipo de lesión, sobre todo porque la próxima semana se reinicia la Concachampions.

¡Pita, pita Maquinita! Tras la revisión en el VAR el gol de Jeremy es bueno y ya lo gana Cruz Azul pic.twitter.com/dNlUI7lkQq — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 4, 2026

Solo con un gol en el marcador, el partido se fue hasta la segunda mitad, donde fue que Cruz Azul se puso nervioso luego de que Santos logró el empate. Al 54′, una gran jugada entre Cristian Dajome y Ezequiel Bullaude, terminó en el gol de los laguneros para el 1-1.

Cierto que Santos es un equipo muy limitado futbolísticamente, pero ya once contra once en el terreno de juego y con el momentum del partido, no era tan descabellado que los Guerreros pudieran dar la campanada.

Pero no sucedió. Al contrario, Nicolás Larcamón se puso serio y comenzó a hacer los cambios respectivos para darle más punch a su equipo y conseguir la victoria, lo cual sucedió.

Sin embargo, el gol vino de dos futbolistas que estaban en el terreno de juego desde la parte inicial, aunque sí que el equipo celeste necesitaba refrescar su ataque, al tiempo de dejarse de rodeos y conseguir el gol que les diera el triunfo.

Al 78′, una gran jugada de Carlos Rotondi, que culminó con un pase al centro del área y un muy buen disparo de José Paradela, se convirtió en el 1-2 para los cementeros, el triunfo y asegurarse la cima, al menos hasta el fin de semana.

Mientras que Santos, al menos mostró mucha dignidad deportiva, pero está claro que no es suficiente para sacar algo verdaderamente importante, ni siquiera cuando está en casa.

A los Guerreros les urge que este torneo acabe, que la atención se vaya al Mundial y que los Irarragorri con Grupo Orlegi, hagan algo con un club que en antaño era verdaderamente fuerte y temible en casa.