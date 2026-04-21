Cruz Azul rompe rutina: entrena en el Estadio 10 de Diciembre antes de enfrentar a Querétaro

Cruz Azul busca romper su mala racha en la Liga MX con un entrenamiento especial en Hidalgo antes de enfrentar a Querétaro en la Jornada 16

Cruz Azul realizó un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio 10 de Diciembre de Ciudad Cooperativa, Hidalgo, y posteriormente viajó a Querétaro para disputar la Jornada 16 del Clausura 2026.

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La medida busca romper una racha de cinco partidos sin ganar y reactivar el vínculo con su afición en un momento clave para el equipo y el técnico Nicolás Larcamón.

La escuadra de La Noria atraviesa un periodo complicado en la Liga MX. Tras cinco juegos consecutivos sin victoria, ha perdido posiciones en la tabla general cuando falta poco para terminar la fase regular.

Por eso, la directiva y el cuerpo técnico decidieron cambiar la rutina. En lugar de entrenar en La Noria, el equipo se trasladó al estadio en el que nació la institución para trabajar con público presente. Es la primera vez en ocho años que el primer equipo lo hace.

La elección de Hidalgo responde a dos motivos principales: su ubicación estratégica entre la CDMX y Querétaro, lo que reduce el tiempo de traslado, y la posibilidad de reconectar al equipo con sus seguidores en el lugar donde todo comenzó.