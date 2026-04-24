Cruz Azul va por el millón de dólares y recibir vuelta de cuartos en debut de Joel Huiqui

La Máquina necesita los tres puntos tanto para ser el mejor equipo de la temporada como para amarrar estar entre los primeros cuatro de la tabla

Vaya reto el que tiene por delante Joel Huiqui en su debut como técnico interino de Cruz Azul en este Clausura 2026, porque el domingo en el regreso de La Máquina al Estadio Banorte, hay mucho en juego ante Necaxa.

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El joven entrenador mexicano, quien estaba a cargo de la Sub-21 cementera, tomó las riendas del primer equipo esta semana, luego de que la directiva encabezada por Víctor Velázquez decidiera echar a Nicolás Larcamón tras nueve partidos sin ganar.

De tal forma que el estratega de 43 años, nacido en Los Mochis, Sinaloa, le tuvo que entrar al quite para el último juego de la fase regular (y muy probablemente la Liguilla), en un momento bastante álgido para los celestes.

Huiqui va por 1 mdd y recibir vuelta de cuartos de local

Cruz Azul está en la cuarta posición de la tabla con 30 puntos, por lo que está en sus manos quedarse entre los mejores cuatro equipos de la fase regular, con lo que aseguraría recibir la vuelta de cuartos como local en la Liguilla.

Y es que si le ganan a los Rayos, La Máquina alcanzará los 33 puntos, con lo que amarrará al menos la cuarta posición de la clasificación; incluso, si Pumas le gana o empata con Pachuca el sábado, los cementeros subirían a la tercera posición, ya que los Tuzos se quedarían en 32 o 31 unidades.

En el caso de que los hidalguenses ganen su juego, los universitarios se quedarían con 33 puntos, por lo que Cruz Azul tendría que golear a Necaxa para intentar quitarle la tercera posición a los felinos por diferencia de goles.

Además de esa situación, el técnico interino va por un triunfo que significaría ganar un millón de dólares para las arcas de la institución, ya que ese es el premio que da la Liga MX al mejor equipo de la temporada 2025-2026.

Hasta antes de esta fecha, la tabla de la temporada tiene a Cruz Azul en la primera posición con 65 puntos; sin embargo, es seguido muy de cerca por Toluca y Chivas con 64 unidades. De tal forma que Cruz Azul necesita los tres puntos para llegar a 68 y ganar un muy buen ingreso económico para la institución celeste.

Es así que Joel Huiqui tiene una presentación compleja como DT interino cementero, pero que de sortear de buena manera, podría ser un envión anímico importante para Cruz Azul, luego de una racha negativa que le costó el puesto a Larcamón.