Cuando la cultura se convierte en poder

La cultura define la riqueza, el poder y destino en la economía global actual; es la visión desde dónde venimos y hacia dónde vamos

Contexto

La cultura ha sido considerada como un reflejo intangible del espíritu humano, que mutó en un vector económico de primer orden, y se transforma en la identidad cultural, como ventaja competitiva, la capacidad de influencia y generación de riqueza frente al impacto tecnológico. Escribió Cervantes: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”; en la economía contemporánea, quien proyecta mejor su cultura, captura más valor, lo que supera la manufactura y recursos, transformados en la capacidad de construir relatos que movilicen consumo, turismo, inversión y prestigio.

De García Márquez aprendimos: “Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”; así, México encarna una paradoja estratégica, al poseer una de las identidades culturales más potentes del planeta, reconocida en gastronomía, arte, tradiciones y creatividad contemporánea, sin lograr traducir plenamente ese capital simbólico en poder económico sostenible. Esto es, mientras el mundo consume lo mexicano, el valor permanece fragmentado y se diluye en la inercia estructural.

El mercado de las emociones: cultura, narrativa y valor económico

Las industrias culturales ya operan como mercados de emociones, la música, el cine, la moda y la gastronomía, que vende productos y experiencias cargadas de significado, de memoria, de identidad, todo amplificado por plataformas digitales que eliminan fronteras y permiten que los contenidos locales escalen globalmente. Corea del Sur con el K-pop o Japón con el anime han demostrado que la cultura puede ser una exportación de alto valor agregado que genera altos ingresos.

México posee ventajas culturales, pero la débil articulación entre política cultural e industrial limita su impacto económico. Parafraseando a Chavela Vargas, “soy o no soy”, que refleja un país con la disyuntiva de capturar valor o sólo inspirar, mientras globalmente la cultura redefine cadenas de valor enteras, siendo conveniente considerar herramientas y modelos alineados con estándares como los de la OCDE, que miden impacto, identifican multiplicadores y orientan decisiones estratégicas con evidencia sólida.

México en la encrucijada: de patrimonio cultural a estrategia económica

El nearshoring ha reposicionado a México como actor manufacturero clave en Norteamérica, pero el verdadero diferencial competitivo radica en integrar esta ventaja con una estrategia cultural sólida, para potenciar la marca país, atraer inversión de alto valor y consolidar hubs creativos en puntos clave como la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Para lograrlo, se requiere una arquitectura que combine financiamiento para industrias creativas, protección efectiva de propiedad intelectual, derechos de autor y una proyección internacional alineada con la diplomacia económica. Sin embargo, el laberinto de la soledad apunta: “El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse”, reflejando una resiliencia que podría traducirse en ventaja económica mediante coordinación público-privada, aprovechando el T-MEC como plataforma para integrar la cultura en la competitividad regional.

Conclusiones: la cultura como palanca de poder económico

La economía de la identidad redefine la competencia global al posicionar la cultura como ventaja comparativa dinámica y emocional, más allá de bienes y capital, derivado de que el valor reside en narrativas que conectan memoria y aspiraciones. México cuenta con activos culturales para liderar, pero requiere integrarlos en una estrategia económica coherente. El Principito nos enseñó que “lo esencial es invisible a los ojos” y esa invisibilidad cultural es hoy fuente de valor tangible y diferenciación en mercados globales.

En el plano geopolítico, la cultura es instrumento de influencia que moldea percepciones y decisiones económicas, con lo que México puede evolucionar hacia potencia cultural-económica si combina identidad, tecnología y mercados. El reto exige visión de largo plazo, coordinación institucional y apoyo al talento creativo, en la certeza de que la cultura deja de ser reflejo pasivo para convertirse en palanca estratégica capaz de proyectar al país y generar impacto económico sostenible.

¿Puede México convertir su riqueza cultural en el motor central de su poder económico en el siglo XXI?