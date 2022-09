Cuenta IMSS con Área de Vinculación Internacional para desarrollo del personal

RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueve actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico en salud y soluciones a problemas prioritarios de salud del país, a través de la Coordinación de Investigación en Salud.

También, mediante el Área de Vinculación Internacional favorece que sus médicos e investigadores reciban capacitación y colaboren con instituciones internacionales.

La jefa del Área de Vinculación Internacional del IMSS, Mar Alonso Fernández, afirmó que se ha conseguido colaboraciones y estancias en varios países, particularmente con Estados Unidos y Canadá por su cercanía, por el desarrollo de investigación de punta y el acceso que tienen al financiamiento.

Agregó que en Europa, Francia, España e Italia son las naciones con las que más colaboraciones se han establecido.

Señaló que a partir del segundo semestre de 2022 personal de salud del Seguro Social ha realizado 19 estancias en el extranjero, la mayoría son cortas (tres o siete días en promedio) para asistencia a congresos, simposios o capacitaciones.

“Esto representa una oportunidad para que busquen nuevos colaboradores y enriquecer sus protocolos de investigación”, dijo.

Detalló que una investigadora tuvo una estancia por tres meses en Francia, gracias a una beca otorgada por la embajada de aquel país y por el convenio de colaboración firmado con la Asistencia Pública de los Hospitales de París (AP-HP) para desarrollar actividades de investigación, atención médica y seguridad social.

Alonso Fernández indicó que se trabaja de manera estrecha con la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional del IMSS, ya que esta área establece convenios marco con entidades internacionales que tienen amplios alcances, como seguridad social o atención médica, pero que también incluyen actividades de investigación.

Los convenios generales, en materia de investigación, vigentes a la fecha son con University of California Campus Los Ángeles (UCLA), de Estados Unidos, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, y 12 de colaboración específica:

Estados Unidos: National Cancer Institute, Universidad de Michigan, Harvard University, Grossman School of Medicine, University of New York, New York University School of Medicine, MD Anderson Cáncer Center y Universidad de California Davis Canadá: University Health Network Toronto, Ottawa Heart Institute Research Corporation, University of Manitoba y University of Alberta.