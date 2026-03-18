Cuícatl Mujeres en la Música 2026: sedes, horarios y artistas en CDMX

El evento forma parte del Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2026 y reunirá 49 proyectos musicales liderados por mujeres.

La Ciudad de México será escenario de una jornada musical dedicada al talento femenino con la llegada de “Cuícatl: Mujeres en la Música”, una iniciativa que llevará conciertos gratuitos a distintos puntos de la capital.

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El evento, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se realizará el próximo 15 de marzo de 2026 como parte de las actividades del festival Tiempo de Mujeres, cuyo objetivo es visibilizar y celebrar la participación de las mujeres en el ámbito cultural.

Un espacio para visibilizar el talento femenino

Esta edición especial de “Cuícatl: La ciudad que suena” pondrá en el centro a artistas y agrupaciones lideradas por mujeres, destacando la diversidad de géneros y propuestas que forman parte de la escena musical local.

Tras una convocatoria lanzada en noviembre de 2025, se recibieron más de 170 propuestas, de las cuales fueron seleccionados 49 proyectos que participarán en esta jornada.

La iniciativa busca reconocer, impulsar y dar visibilidad a las creadoras que enriquecen el panorama sonoro de la capital, consolidando espacios de expresión artística en entornos públicos.

Conciertos en toda la ciudad

Las presentaciones se llevarán a cabo de manera simultánea en múltiples sedes culturales y espacios públicos, todos con entrada libre.

Algunos de los recintos participantes son:

Audiorama del Bosque de Chapultepec

Parque Tezozómoc

Palacio Postal

Plaza del Bolero

Ágora Tlatelolco

Parque Ecológico Xochimilco

Alameda Sur

Los conciertos iniciarán desde las 12:00 horas y se extenderán durante toda la tarde, con una programación que incluye propuestas musicales diversas que van desde pop y rock hasta cumbia, jazz y fusiones experimentales.

Cultura y música en espacios públicos

“Cuícatl” nació en 2025 con el propósito de llevar música en vivo a las 16 alcaldías de la capital, promoviendo el acceso gratuito a la cultura y fortaleciendo la comunidad artística local.

Con esta edición enfocada en mujeres, el proyecto reafirma su compromiso con la igualdad, la inclusión y la diversidad, convirtiendo a la ciudad en un gran escenario abierto donde el público podrá disfrutar, bailar y descubrir nuevas voces.