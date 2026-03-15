Descubre los requisitos y pasos para registrar a niños, niñas y adolescentes en la CURP Biométrica 2026. Consulta aquí toda la información

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, la versión digital avanzada de la CURP, continúa recibiendo registros en Michoacán, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México.

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Este nuevo formato busca fortalecer la seguridad, evitar el robo de identidad y agilizar trámites institucionales, incorporando tecnología biométrica para garantizar la autenticidad de cada registro.

A diferencia de la CURP tradicional, la CURP biométrica incluye la captura de rasgos físicos, como fotografía del rostro, escaneo de iris, huellas dactilares y firma autógrafa digital del ciudadano solicitante.

Estos elementos permiten identificar de manera única a cada persona y reducir riesgos de suplantación de identidad.

¿Cómo es el registro para menores de edad?

Para registrar a un menor de edad, es obligatorio que la madre, padre o tutor ya tenga su CURP biométrica registrada o la realice en el momento. Además, la persona responsable debe proporcionar su CURP certificada y firmar el consentimiento previo para la captura de los datos del menor.

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En los niños de 0 a 4 años, se tomará únicamente la fotografía del rostro y se digitalizará la identificación oficial del progenitor o tutor. Para los niños de 5 a 11 años, se capturarán fotografía del rostro, huellas dactilares de índices y pulgares (4 huellas), iris de ambos ojos y digitalización de la identificación del menor.

Para los adolescentes de 12 a 17 años, el proceso incluye fotografía del rostro, digitalización de las diez huellas dactilares, captura de iris de ambos ojos y digitalización de una identificación oficial vigente. Este procedimiento asegura que los datos biométricos sean consistentes y seguros desde temprana edad.

Documentos necesarios para el trámite

Según el Registro Nacional de Población (RENAPO), además de la identificación oficial del tutor, CURP certificada del menor y acta de nacimiento original, se requiere identificación con fotografía del menor, que puede ser: credencial escolar, certificado escolar, boleta de calificaciones, credencial del IMSS o ISSSTE, o pasaporte.

Proceso y gratuidad del trámite

El trámite de la CURP biométrica es gratuito y se realiza de manera presencial en módulos instalados por RENAPO y oficinas del Registro Civil. La captura completa de datos tarda aproximadamente 15 minutos, ofreciendo un registro rápido, seguro y confiable para todos los ciudadanos en México.