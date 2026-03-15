La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, la versión digital avanzada de la CURP, continúa recibiendo registros en Michoacán, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México.
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Este nuevo formato busca fortalecer la seguridad, evitar el robo de identidad y agilizar trámites institucionales, incorporando tecnología biométrica para garantizar la autenticidad de cada registro.
A diferencia de la CURP tradicional, la CURP biométrica incluye la captura de rasgos físicos, como fotografía del rostro, escaneo de iris, huellas dactilares y firma autógrafa digital del ciudadano solicitante.
Estos elementos permiten identificar de manera única a cada persona y reducir riesgos de suplantación de identidad.
¿Cómo es el registro para menores de edad?
Para registrar a un menor de edad, es obligatorio que la madre, padre o tutor ya tenga su CURP biométrica registrada o la realice en el momento. Además, la persona responsable debe proporcionar su CURP certificada y firmar el consentimiento previo para la captura de los datos del menor.
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En los niños de 0 a 4 años, se tomará únicamente la fotografía del rostro y se digitalizará la identificación oficial del progenitor o tutor. Para los niños de 5 a 11 años, se capturarán fotografía del rostro, huellas dactilares de índices y pulgares (4 huellas), iris de ambos ojos y digitalización de la identificación del menor.
Para los adolescentes de 12 a 17 años, el proceso incluye fotografía del rostro, digitalización de las diez huellas dactilares, captura de iris de ambos ojos y digitalización de una identificación oficial vigente. Este procedimiento asegura que los datos biométricos sean consistentes y seguros desde temprana edad.
Documentos necesarios para el trámite
Según el Registro Nacional de Población (RENAPO), además de la identificación oficial del tutor, CURP certificada del menor y acta de nacimiento original, se requiere identificación con fotografía del menor, que puede ser: credencial escolar, certificado escolar, boleta de calificaciones, credencial del IMSS o ISSSTE, o pasaporte.
Proceso y gratuidad del trámite
El trámite de la CURP biométrica es gratuito y se realiza de manera presencial en módulos instalados por RENAPO y oficinas del Registro Civil. La captura completa de datos tarda aproximadamente 15 minutos, ofreciendo un registro rápido, seguro y confiable para todos los ciudadanos en México.