‘Dai Dai’, de Shakira, sería el himno oficial del Mundial de Fútbol. Conoce cuándo se lanza la canción y qué dice su letra en este esperado estreno

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y este jueves se confirmó una de las noticias más esperadas por los aficionados: Shakira interpretará el himno oficial del torneo.

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“Dai Dai” será la canción del Mundial

A través de redes sociales, la cantante colombiana anunció que el tema titulado “Dai Dai” será la canción oficial de la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Shakira revela fecha de estreno

La intérprete de éxitos como “Hips Don’t Lie” compartió un breve video acompañado de un mensaje en el que confirmó que la canción estará disponible a partir del próximo 14 de mayo.

En su publicación, Shakira apareció desde el emblemático Estadio Maracaná y escribió: “Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Disponible el 14/5. ¡Estamos listos!”.

Shakira vuelve a unir música y futbol

Con este anuncio, la artista colombiana vuelve a relacionarse con el futbol mundial, luego del enorme éxito que tuvo en anteriores Copas del Mundo con canciones que marcaron a toda una generación de aficionados alrededor del planeta.