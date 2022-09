Dallas, a romper sequía sin jugar SB

EFE

Foto: @DALLASCOWBOYS

Los Dallas Cowboys, la escuadra más popular de la NFL y de mayor valor en Estados Unidos, enfrentarán en la temporada 2022 el reto de romper una racha de 26 años sin jugar un Super Bowl.

Su entrenador Mike McCarthy ha reconocido cuál será el primer obstáculo que deben superar para lograrlo; dejar de ser el equipo más castigado de la liga, como sucedió en el 2021 cuando recibieron 127 sanciones que les costaron 1.103 yardas en la temporada regular.

En playoffs las indisciplinas continuaron en la eliminación que sufrieron en el juego de comodines ante los San Francisco 49ers; sumaron 14 castigos e igualaron la marca de la NFL de castigos recibidos en un duelo de postemporada.

“Debemos dejar atrás el año pasado. Nuestro enfoque número uno son las penalizaciones, hemos tenido demasiados, lo he dejado claro”, explicó el coach hace un par de semanas.

Pese a estas palabras en el primer partido de la pretemporada 2022, del 13 de agosto, que perdieron por 17-7 ante los Denver Broncos, Dallas acumuló 17 castigos, situación que irritó a McCarthy cuando fue cuestionado sobre la nula mejoría de su escuadra.

“Eso fue en pretemporada, no creo que tenga nada que ver con la temporada pasada; no me gustó la cantidad de castigos, lo hemos platicado en el vestuario y vamos a volver a revisarlo detenidamente antes del inicio de la temporada”, subrayó el entrenador del equipo texano.