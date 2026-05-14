David Zepeda y Oka Giner protagonizan la nueva apuesta de ViX

La plataforma de streaming ViX ya estrenó “Tan Cerca de Ti, Nace el Amor”, una nueva telenovela protagonizada por David Zepeda y Oka Giner que mezcla romance, secretos familiares y drama en una historia cargada de tensión emocional. LEE ADEMÁS: iPhone 18, plegable y fecha de lanzamiento: las filtraciones más importantes del próximo equipo de

La plataforma de streaming ViX ya estrenó “Tan Cerca de Ti, Nace el Amor”, una nueva telenovela protagonizada por David Zepeda y Oka Giner que mezcla romance, secretos familiares y drama en una historia cargada de tensión emocional.

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La producción debutó primero en streaming y cada viernes liberará cinco nuevos episodios para que los espectadores puedan elegir entre seguir la historia día a día o maratonearla.

¿De qué trata “Tan Cerca de Ti, Nace el Amor”?

La trama sigue la vida de Verónica Arellano, personaje interpretado por Oka Giner, una mujer que sufrió una tragedia durante su adolescencia cuando fue separada de su hija tras quedar embarazada.

Años después, convertida en una periodista exitosa, descubre que la niña fue adoptada por la poderosa familia Miranda. Tras un accidente que deja huérfanos a varios integrantes de la familia, Verónica decide infiltrarse en la mansión haciéndose pasar por empleada doméstica bajo el nombre de Consuelo.

Su objetivo será recuperar a su hija sin revelar quién es realmente, mientras enfrenta secretos del pasado, conflictos emocionales y un entorno relacionado con el mundo del motocross.

David Zepeda encabeza el elenco principal

En la historia, David Zepeda interpreta a Joaquín Navarro, un empresario cercano a la familia Miranda que jugará un papel importante en la vida de Verónica.

El elenco también incluye a Irina Baeva y Julián Gil, además de actores como Alexis Ayala, Alejandro Ávila, Yolanda Ventura, Leticia Perdigón y Mane de la Parra.

Una telenovela con drama y acción

La producción apuesta por elementos distintos a los melodramas tradicionales al integrar escenarios relacionados con el motocross, lo que añade dinamismo y secuencias de acción a la narrativa.

Además del romance y los conflictos familiares, la historia aborda temas como las segundas oportunidades, la identidad y la lucha por recuperar los vínculos perdidos.

¿Dónde ver la telenovela?

“Tan Cerca de Ti, Nace el Amor” se encuentra disponible exclusivamente en ViX, donde los usuarios ya pueden acceder a los primeros episodios de esta nueva producción.qq