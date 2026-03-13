¿De qué murió Raúl Jiménez, padre del futbolista mexicano?

El padre del delantero del Fulham y de la Selección Mexicana murió a los 62 años; familiares le dieron el último adiós en Hidalgo.

El delantero mexicano Raúl Jiménez atraviesa un momento de duelo luego de que este 12 de marzo se confirmara el fallecimiento de su padre, Raúl Jiménez Vega, una noticia que ha generado mensajes de solidaridad en el mundo del futbol.

El señor Jiménez Vega murió a los 62 años, presuntamente tras enfrentar un cáncer de páncreas que lo afectaba desde el año pasado. Hasta ahora, la familia no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del deceso.

Familiares despiden a Raúl Jiménez Vega en Hidalgo

Los servicios funerarios se realizaron en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, lugar de origen de la familia.

Familiares, amigos y conocidos acudieron a una misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco de Asís, donde se dio el último adiós al padre del futbolista antes de su sepultura.

Hasta el momento no se ha confirmado si el delantero del Fulham ya se encuentra en México o si viajará en las próximas horas para acompañar a su familia.

Club América envía condolencias

Tras conocerse la noticia, el Club América, equipo donde surgió futbolísticamente Raúl Jiménez, expresó públicamente su apoyo al atacante mexicano.

A través de redes sociales, la institución lamentó el fallecimiento del señor Jiménez Vega y envió condolencias a la familia y seres queridos del futbolista.

Duda sobre su participación con la Selección Mexicana

El delantero del Fulham estaba contemplado por el técnico Javier Aguirre para integrarse a la concentración de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de marzo.

En ese periodo, el combinado nacional tiene programados partidos amistosos ante Selección de Portugal el 28 de marzo y frente a Selección de Bélgica el 31 de marzo.

Por ahora se desconoce si el delantero podrá integrarse a la convocatoria o si la situación familiar modificará sus planes en los próximos días.