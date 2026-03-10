SAT: así puedes usar el simulador para tu Declaración Anual 2025 paso a paso

El SAT habilitó el simulador de la Declaración Anual. Conoce cómo usarlo paso a paso para revisar tu información fiscal antes de presentar tu declaración

Con el inicio del periodo para presentar la Declaración Anual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó desde el lunes 2 de marzo su simulador en línea.

Esta herramienta permite a los contribuyentes revisar con anticipación cómo se verá su declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025, antes de que llegue el momento de presentarla oficialmente.

El objetivo de este recurso es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que permite consultar la información precargada por la autoridad tributaria.

De esta manera, los contribuyentes pueden detectar posibles errores, verificar datos y preparar con tiempo su documentación antes de realizar el envío oficial durante abril.

Para qué sirve el simulador del SAT

De acuerdo con la autoridad fiscal, esta herramienta permite verificar los ingresos reportados por empleadores o clientes, así como revisar deducciones personales como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios.

También se pueden consultar retenciones de impuestos, devoluciones, bonificaciones, pagos provisionales y pérdidas de ejercicios anteriores.

Paso a paso para usar el simulador

Para acceder al simulador, el SAT recomienda:

Paso 1: Ingresa al portal digital del SAT: www.sat.gob.mx .

Ingresa al portal digital del SAT: . Paso 2: Dentro del portal, da clic en “Ir al simulador” .

Dentro del portal, . Paso 3: Inicia sesión con tu RFC y contraseña o con tu e.firma portable , completa el captcha y presiona “Enviar” .

con tu , completa el y presiona . Paso 4: Selecciona la opción “Presentar declaración” y revisa los datos precargados del contribuyente y el régimen fiscal .

Selecciona la opción y revisa . Paso 5: Revisa la información precargada que muestra el simulador y llena todos los campos del formulario .

que muestra el simulador y . Paso 6: Verifica posibles inconsistencias ; si detectas errores, puedes contactar a tu empleador o revisar tus facturas para corregirlos antes de abril.

; si detectas errores, puedes para corregirlos antes de abril. Paso 7: Guarda la información para preparar tu declaración; aunque el simulador no permite enviarla, te ayuda a tener todo listo para cuando el sistema oficial se habilite.

Cuándo se presenta la Declaración Anual

Las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual del 1 al 30 de abril de 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2025.

Por ello, el SAT recomienda utilizar el simulador con anticipación, especialmente en casos donde existan múltiples fuentes de ingreso, deducciones personales o posibles saldos a favor.