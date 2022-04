Deja Suprema Corte en suspenso la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica

POR PATRICIA RAMÍREZ

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en suspenso la resolución de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de oposición, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Colima contra la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que será hasta el jueves cuando concluya la discusión y determine si es constitucional o no.

A unos días de que se discuta en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ministros iniciaron este martes la discusión del proyecto de sentencia de la ministra Loreta Ortiz Ahlf.

Durante esta primera sesión dos de los once ministros se manifestaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de esta legislación, que regula el mercado eléctrico y fortalece a la Comisión Federal de Electricidad. Se requieren ocho votos para declararla inconstitucional.

Al inicio de la discusión, la mayoría de los ministros consideraron que la ministra no está impedida para participar en la resolución de este tema, pese a que como diputada federal aprobó esta Ley de la Industria Eléctrica.

El proyecto de la ministra advierte que esta legislación no viola la libre competencia, pues nada en la Constitución fija un orden de despacho que deba seguir el sistema eléctrico nacional, por lo que modificarlo está dentro de las facultades del legislador federal.

Asimismo, consideró que es válido que los llamados costos marginales, que para plantas eólicas y solares son casi de cero, no sean el criterio principal para el despacho de energía, ya que dichas plantas son intermitentes.