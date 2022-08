Daniel Ricciardo dejará McLaren al final de la temporada 2022

AGENCIA EFE

Foto: Mexsport

Madrid.- McLaren confirmó este miércoles a través de un comunicado que el piloto australiano Daniel Ricciardo dejará el equipo de Fórmula Uno al final de la temporada de 2022.

El australiano llegó a la escudería en 2021, con contrato hasta 2023, pero ambas partes decidieron acabar su relación antes de tiempo y Ricciardo se marchará al finalizar esta campaña.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.

The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.

— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022