Demanda Clara Brugada a la Fiscalía investigar feminicidio con rapidez

Solicita investigar las denuncias de la familia de la joven, de que hubo negligencia e incluso corrupción

La jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada Molina, lamentó el asesinato de la joven Edith Guadalupe, quien fue hallada en el sótano de un edificio de la alcaldía Benito Juárez, y demandó una investigación expedita.

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Expresó su pésame a los familiares y amigos de la joven y señaló que la Fiscalía de la Ciudad de México debe llevar a cabo las investigaciones de manera ágil y con rigor para aclarar hechos y garantizar justicia.

“Reitero nuestro compromiso absoluto para que este crimen no quede impune; pido a la Fiscalía actuar de acuerdo con los protocolos de investigación del delito de feminicidio, con toda la perspectiva de género, con rigor institucional, con sensibilidad, y con plena coordinación entre las autoridades para esclarecer los hechos, detener a los responsables y garantizar justicia“, expresó.

La mandataria capitalina precisó que hizo una solicitud a la Fiscalía para investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias los señalamientos de familiares y amigos de la joven víctima por presuntas irregularidades, actos que “pueden ser de corrupción o de negligencia de algún servidor público encargado de investigar este doloroso feminicidio”.

Brugada Molina aseveró que, de acreditarse alguna irregularidad, las personas responsables deberán ser sancionadas con todo el peso de la ley, pues en la capital “tenemos el gran compromiso de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres y de hacer justicia ante cualquier acto de violencia o, el peor de todos, que es el feminicidio“.

“Compartimos el dolor inmenso de sus familiares, amigos, seres queridos. A ellas y a ellos les expresamos nuestra más sincera solidaridad“, expresó como mensaje a la familia de la joven.

La muerte de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años que desapareció tras acudir a una cita de trabajo en un edificio de Avenida Revolución 829 en la alcaldía Benito Juárez, obligó a la Fiscalía de la Ciudad de México a abrir una investigación bajo protocolo de feminicidio y deja al descubierto la frustración de su familia, que desde el inicio enfrenta negativas e indiferencia de autoridades y vecinos para colaborar en su búsqueda.