Demandan ampliar a fines de semana vacunación contra Covid para niños, niñas y adolescentes

PATRICIA RAMÍREZ

Ante las grandes filas y horarios restringidos que se han generado para la vacunación de niñas, niños y adolescentes, la diputada Elizabeth Mateos, demandó ampliar la vacunación contra Covid19 a los fines de semana, para que las familias tengan oportunidad de acudir a esta inmunización. El llamado, dijo, es a las autoridades del sector para extender la vacunación a sábado y domingo, y permita garantizar el derecho a la salud a más infantes.

Detalló que vecinas y vecinos de la alcaldía Iztacalco se acercaron a su módulo para transmitir su preocupación de que sus hijos e hijas puedan quedarse sin su dosis. Explicaron que un número importante de padres y madres trabajan en ese horario y no les es posible llevarlos ellos mismos, además no cuentan con alguien más que pueda ayudarlos para acompañar a sus pequeños a vacunarse.

Además, los horarios de los módulos de salud se empalman con los de sus clases y para algunos niños y niñas se les complica asistir el día indicado para su vacuna, toda

vez están en exámenes y no pueden faltar a la escuela.

El horario actual es de 8:30 a 15:00 horas, mismo que a los niños y niñas con turno matutino, por lo que no les alcanza el tiempo para trasladarse al centro de vacunación.

Ante esta situación, la coordinadora de la alianza Mujeres Demócratas solicitó a la secretaría de Salud capitalina que la vacunación para los pequeños que acuden a la escuela, pueda extenderse para el fin de semana y nadie se quede sin vacunarse.