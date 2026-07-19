Checo Pérez sufre abandono en Spa y Kimi Antonelli gana el GP de Bélgica

Sergio Pérez ha vuelto a trastabillar en su intento por impulsar a Cadillac hacia los primeros planos. En Spa-Francorchamps, no hubo bandera a cuadros para el mexicano. "La suspensión está rota", se escuchó por la radio apenas en la vuelta 14. La peor de las noticias para el tapatío.

Y el MAC-26, cual caballo que cojea a medio galope, se arrastró hasta el pit lane entre lamentos y miradas de impotencia.

A su vez, Kimi Antonelli de Mercedes, restableció esa cómoda ventaja que presume en el campeonato mundial de pilotos, misma que se había visto mermada en las tres carreras anteriores.

George Russell sufrió un accidente

Pero ahora con su victoria en el Gran Premio de Bélgica, la diosa fortuna le ha vuelto a sonreír, al tiempo que su compañero de equipo, George Russell, sufrió un accidente.

El itálico se recuperó de un retraso provocado por un coche de seguridad virtual para alcanzar y adelantar a Charles Leclerc de Ferrari, consiguiendo así su sexta victoria en 10 carreras esta temporada.

Lewis Hamilton´s post race interview after the 2026 Belgian Grand Prix pic.twitter.com/P8OuUk8kWP — chi44 (@chirrari) July 19, 2026

En tanto, Russell quedó fuera de carrera en una colisión con Lewis Hamilton de Ferrari en la primera vuelta y ha caído al tercer puesto de la clasificación, a 50 puntos de Antonelli.

Resultados y posiciones destacadas en el Gran Premio de Bélgica

Hamilton ascendió nuevamente al segundo lugar del campeonato, tres puntos por delante de Russell, quien terminó en cuarta posición. Y Max Verstappen, la estrella neerlandesa de Red Bull, se hizo con el último puesto del podio.

Remontó desde la posición 18

Checo había arrancado desde la posición 18, aunque subió algunos lugares tras las sanciones a Carlos Sainz e Isack Hadjar.

En los primeros giros, el tapatío aprovechó los incidentes ajenos, cuando Russell chocó con Hamilton y quedó fuera; Esteban Ocon sufrió una pinchadura y Valtteri Bottas quedó atrás. Sin embargo, esa ventaja inicial se diluyó rápidamente.

El equipo llamó al tricolor de 36 años de edad a boxes al final de la primera vuelta para montar neumáticos blandos, pero el compuesto no funcionó.

El ritmo del coche era malo y el de Guadalajara, Jalisco, no podía defender su posición. Poco después, un segundo paso por boxes para colocar el compuesto duro lo relegó al último lugar de la carrera. Ya en la vuelta 14, la suspensión rota terminó con cualquier intento de remontada.

Incidente de Russell sigue bajo investigación

En contraste, Antonelli comenzó la carrera perdiendo el liderato ante Max Verstappen en Eau Rouge, pero lo recuperó pronto y ya no lo soltó. Mad Max terminó tercero, mientras que Hamilton fue cuarto, aunque con una penalización de cinco segundos por el incidente con Russell que todavía está bajo investigación.

Detrás de los primeros cinco, Hadjar remontó desde la última posición hasta el sexto lugar. Lando Norris pasó del 13 al séptimo; Gabriel Bortoleto sumó puntos con el octavo puesto para Audi, y Arvid Lindblad junto a Franco Colapinto completaron el Top 10. Pierre Gasly, Liam Lawson y Nico Hulkenberg se quedaron cerca de puntuar.

Alex Albon y Carlos Sainz fueron 15 y 16 con Williams. Esteban Ocon, Valtteri Bottas y Fernando Alonso terminaron detrás.

El finés y el asturiano fueron los únicos de sus equipos en ver la bandera a cuadros, ya que Lance Stroll y Checo se retiraron por problemas mecánicos, al igual que Russell. Una sesión para el mexicano de pesadilla.