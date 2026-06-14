Checo Pérez finaliza 14 y Lewis Hamilton consigue primer triunfo con Ferrari

Sergio Pérez ha vuelto a demostrar su calibre como piloto en la Fórmula 1. El piloto mexicano se las ingenió para finalizar en la posición 14 del Gran Premio de España a pesar de las constante vicisitudes que atraviesa Cadillac, al tiempo que Lewis Hamilton hizo ondear la bandera a cuadros gracias a su emotiva primera victoria con Ferrari y primera en el Gran Circo tras casi dos años de espera.

El sol de media tarde bañó el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya cuando Hamilton cruzó la línea de meta. No era una victoria cualquiera. Era la primera con el monoplaza bermellón, misma que devolvió al británico a lo más alto del podio desde aquel lejano 28 de julio de 2024 en Bélgica.

Es cierto que sus 41 años pesan, pero las manos del heptacampeón todavía saben dibujar milagros sobre cuatro ruedas.

Séptimo piloto de mayor edad en ganar un Gran Premio en la historia de la F1

La estrategia fue audaz, casi temeraria. Mientras los favoritos medían sus esfuerzos en una pista que se devoraba casa uno de los neumáticos, Hamilton y su muro de boxes arriesgaron con la aparición oportuna del coche de seguridad virtual.

GP DE ESPAÑA.

Las manos del heptacampeón todavía saben dibujar milagros sobre cuatro ruedas. Foto: EFE

Fue entonces cuando el veterano mostró por qué sigue siendo único, pues gestionó la goma como un artesano, estiró cada vuelta como si la vida le fuera en ello y se convirtió en el séptimo piloto de mayor edad en ganar un Gran Premio en la historia de la F1.

Detrás de él, un podio de acento británico. Un hito que no se veía desde 1968. George Russell fue segundo, Lando Norris finalizó tercero. Mercedes, sin respuesta, solo pudo ver cómo su antiguo gladiador les arrebataba la gloria. Pero no todo fue celebración en el liderato.

Kimi Antonelli, joven prodigio de las Fechas Plateadas que llegaba a Barcelona como puntero del campeonato, vio cómo su motor decía basta a cinco vueltas del final. Justo después de haber superado a su propio compañero Russell en una batalla feroz, el coche se apagó sin previo aviso.

Valtteri, en segunda posición

El italiano se quedó rodando en segunda posición, con la impotencia como única compañera de viaje. El sueño se esfumó entre humos y silencios. Ahora, Hamilton ha reducido la brecha a 41 puntos que separan al campeón de antaño del joven aspirante que tomó su lugar.

En la otra punta de la parrilla, muy lejos de los focos y las celebraciones, Checo Pérez completó una tarde anónima pero útil. El mexicano finalizó en la decimocuarta posición, último entre los que vieron la bandera a cuadros. Para Cadillac, que aún busca despegar en esta categoría exigente, ver a su piloto cruzar la meta ya es un pequeño triunfo.

Y más si se compara con el abandono de su compañero Valtteri Bottas, víctima de problemas técnicos que lo enviaron fuera de pista. El tapatío, que la semana pasada en Mónaco supo lo que es saborear un punto y también perderlo, al menos suma kilómetros y experiencia en un coche que todavía cojea.

Segundo podio de Lando Norris

Lando Norris, mientras tanto, celebró su segundo podio de la temporada. McLaren empieza a carburar, más competitiva que en las rondas anteriores, y el británico se sube al cajón con la sonrisa de quien ve luz al final del túnel.

La clasificación de pilotos comienza a dibujar una lucha de tres, pues Antonelli lidera, Russell acecha a 50 puntos y Hamilton ya huele sangre a 41.

La Fórmula 1 mientras tanto, tomará un breve respiro. La temporada europea continúa en Austria, del 26 al 28 de junio. Hamilton llegará con el impulso de la resurrección. Pérez, con la paciencia de quien construye desde la trinchera. Y Antonelli, con la urgencia de demostrar que el futuro no espera.