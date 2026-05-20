Checo Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto; el poder latino de la Fórmula 1 unido por un mismo sueño: "Es algo histórico"

Hay momentos en que el deporte trasciende las fronteras y se convierte en un fenómeno cultural que abraza a un continente entero. Eso ocurre ahora mismo en la Fórmula 1, donde por primera vez tres pilotos latinoamericanos comparten la parrilla.

El mexicano Sergio Pérez, el argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto. Pero no solo compiten, sino que representan una región que durante años había estado ausente de la élite del automovilismo mundial.

Para celebrarlo, y reforzar su vínculo con esta historia, estos tres pilotos han sumado esfuerzos en una campaña regional que los reúne por primera vez frente a las cámaras. Un film que se ha estrenado en toda América Latina, que no es sino un manifiesto visual sobre la pasión compartida en las pistas.

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La campaña de Mercado Libre lleva por nombre Scooter GP, y es una imagen cotidiana, con los tres pilotos varados en un hotel por la lluvia, en la previa de una carrera. La impotencia de no poder acelerar los lleva a una solución inesperada, pues compran monopatines eléctricos en dicha página y deciden improvisar una competencia dentro del propio hotel.

Lo que sigue es una persecución entre pasillos, ascensores y recepciones, mientras los huéspedes y el personal observan con asombro a tres estrellas de la Fórmula 1 convirtiendo un aburrido día de lluvia en una pista improvisada. No se trata de velocidad real, sino de la esencia de lo que los mueve, con la necesidad de competir, de superarse y no quedarse quietos.

"La afición por la Fórmula 1 en México es muy apasionada, eso siempre me ha dado una energía increíble. Pero ser parte de algo más grande, junto a otros pilotos con los que representamos a la región, es algo histórico. Estoy muy entusiasmado de participar en esta campaña", expresó Checo Pérez, quien ha sido uno de los embajadores más visibles del automovilismo mexicano en la última década.

Franco Colapinto, Checo Pérez y Gabriel Bortoleto juntos en un nuevo spot de Mercado Libre ??



CINE pic.twitter.com/1wMhKJmBe0 — 43 ? (@ColapintoFiles) May 20, 2026

El mexicano, que ha vivido altibajos en su carrera pero nunca ha perdido el apoyo de su país, se convierte aquí en el líder simbólico de un trío que ilusiona a todo el continente. Colapinto, la joven promesa argentina que irrumpió en la F1 con una frescura contagiosa, y Bortoleto, el brasileño que lleva el peso de una nación pentacampeona del mundo, completan una alianza que pocas veces se había visto en el deporte motor.

La campaña se desplegará en toda América Latina con presencia en televisión, medios digitales, redes sociales y activaciones onsite. Scooter GP no intenta vender un producto. Intenta vender una idea, de que la velocidad, el esfuerzo y la ambición son valores que trascienden las banderas. Y que cuando tres latinoamericanos aceleran en la pista, no están compitiendo solos. Llevan consigo la ilusión de millones.