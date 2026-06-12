Checo Pérez tiene problemática sesión de prácticas en Barcelona con sanción y advertencia

Sergio Pérez ha vuelto a ser sancionado. Esta vez, en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Barcelona, Cadillac cerró con sus dos pilotos en la parte baja de la tabla, al igual que Colton Herta, quien tomó el asiento del mexicano en la FP1.

Por si fuera poco, el jalisciense recibió una sanción económica además de una advertencia por casi provocar un accidente en pista.

El momento más llamativo para la escudería estadounidense, desde lo reglamentario, ocurrió en el segundo ensayo libre, cuando el tapatío de 36 años de edad fue multado con 500 euros por exceso de velocidad en el pit lane.

Según el reporte de los comisarios, el monoplaza número 11 circuló a 84.4 km/h en una zona cuyo límite es de 80 km/h. El excedente fue de 4.4 km/h, suficiente para que la FIA aplicara el Artículo B1.6.3a de su reglamento.

Cabe recordar que Pérez Mendoza no participó en la primera práctica, ya que cedió su asiento al estadounidense Herta, como parte de los protocolos que obligan a los equipos a dar espacio a pilotos noveles durante la temporada.

Pero los problemas para Checo no terminaron ahí. Sobre el asfalto, el de Guadalajara, Jalisco, protagonizó un momento de tensión al evitar por poco una colisión con el piloto de Racing Bulls, Isack Hadjar, en la curva 4.

Los comisarios revisaron la maniobra y emitieron una advertencia, aunque sin mayores consecuencias disciplinarias. En cuanto a rendimiento, Pérez finalizó en la antepenúltima posición, solo por delante de los dos Aston Martin.

Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, tampoco tuvo una sesión un tanto más tranquila. El finlandés se perdió parte importante de la práctica debido a un problema con la unidad de control electrónico (ECU) de su monoplaza.

Cuando pudo salir a pista, el finés registró el puesto 18, apenas por delante de Alex Albon y del propio Pérez.

Mientras Cadillac resolvía estos contratiempos menores pero molestos, la parte alta de la tabla tuvo como protagonista a Lando Norris. El piloto de McLaren marcó el mejor tiempo de la segunda sesión con un registro de 1:15.426, apenas nueve milésimas por delante de George Russell (Mercedes). El tercer lugar fue para Oscar Piastri, completando un buen momento para la escudería británica con el 1-3.

Max Verstappen, por su parte, finalizó séptimo después de quejarse de falta de agarre en su Red Bull durante buena parte de la tanda. El neerlandés, tuvo que conformarse con simular clasificación en llantas blandas, pero no logró superar a los McLaren ni a los Mercedes.

El Top 10 lo integraron Charles Leclerc (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), el propio Verstappen; Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi). Más atrás, Lewis Hamilton apenas pudo ser noveno con constantes quejas sobre la parte trasera de su Ferrari: "Algo anda mal en la parte trasera del auto", se le escuchó por radio.

En la zona media-baja, destacaron los problemas de Fernando Alonso. El español de Aston Martin, que finalizó último junto a su compañero Lance Stroll, quedó bajo investigación por cruzar indebidamente la línea de salida del pit lane. Un error inusual para el bicampeón asturiano en su circuito de casa.

Así, el viernes en Barcelona dejó dos lecturas. Arriba, la pelea por la décima sigue tan cerrada como siempre; abajo, Cadillac tendrá que corregir detalles finos si no quiere que su fin de semana se complique aún más en la clasificación del sábado.