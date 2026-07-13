Checo Pérez regresa a Bélgica con Cadillac y el recuerdo de Red Bull: ¿cómo le ha ido en Spa?

Checo Pérez volverá al legendario trazado de Spa-Francorchamps. Esta vez, enfundado en los colores de Cadillac.

El piloto mexicano tiene grandes recuerdos en el Gran Premio de Bélgica. Aunque solo con Red Bull Racing pudo subir al prestigioso podio de esta icónica carrera. Pero luego de buenas sensaciones en Silverstone, el jalisciense buscará un histórico resultado en territorio belga.

Detalles del desempeño de Checo Pérez en Spa-Francorchamps

A lo largo de 7.004 kilómetros de curvas rápidas, cambios de elevación y la famosa Eau Rouge, Spa-Francorchamps es uno de los circuitos más queridos e igualmente temidos por los pilotos.

Este fin de semana, la Fórmula 1 regresa tras una pausa a Bélgica, con un escenario que pondrá a prueba las nuevas regulaciones técnicas. Y para Pérez Mendoza, la cita representa una oportunidad de seguir construyendo la historia de Cadillac.

El historial del mexicano en Spa no es menor. En 14 participaciones entre 2011 y 2024, ha logrado dos podios, una vuelta rápida y nueve resultados dentro del Top 10.

Sus dos mejores actuaciones en Bélgica llegaron con la escudería con sede en Milton Keynes, y con el que sumó cinco de sus seis victorias y 29 podios en la máxima categoría. Fueron años de éxito, pero también de un rol secundario que él mismo asumió con claridad desde el principio.

Checo diciendo que al llegar a F1 tienes que traer una buena actitud y no ser un asshole ni arrogante, al contrario ser inteligente y listo y ver que ofreces a tus ingenieros, mecánicos, sponsors porque eres una marca que debe tener un paquete variado y completo para ellos. ? pic.twitter.com/heIPEoCKZu — Scheconation (@Checo_kingdom) July 13, 2026

Desafíos técnicos y climáticos en el Gran Premio de Bélgica

Fue Christian Horner, el entonces jefe de Red Bull, quien le advirtió sin rodeos al tapatío: "Corremos con dos coches porque tenemos que hacerlo, de lo contrario, estaríamos encantados de correr con un sólo coche.

Todo esto es para Max, gira en torno a Max. Queremos ganar el campeonato", citó Pérez a su anterior jefe, recientemente en el podcast High Performance.

"Sabía a qué me comprometía", dijo. "En lugar de pensar ¿por qué?, dije: 'Mira, vengo aquí y voy a darlo todo´", abundó el tapatío, quien no se arrepiente de aquella decisión. A pesar de que los mejores ingenieros y recursos siempre estuvieron destinados a Max Verstappen, el de Guadalajara, Jalisco, considera que superó las expectativas.

"Enfrentarse a Max en Red Bull es lo más duro. Ya sólo enfrentarse a él en cualquier otro equipo sería muy difícil, pero en Red Bull, con su gente y su entorno, es complicado", reflexionó.

Ahora, con Cadillac, el panorama es diferente. El equipo estadounidense sigue en fase de desarrollo, y Spa, al igual que Silverstone, presenta condiciones que podrían favorecer al tricolor de 36 años de edad.

Al no necesitarse una alta refrigeración, el mexicano espera volver a estar en la pelea por mantenerse dentro de los 15 mejores clasificados. Pero Bélgica siempre guarda un as bajo la manga, con su impredecible clima.

El circuito se encuentra en las Ardenas, un bosque belga donde la lluvia puede aparecer sin previo aviso. Con una pista que supera los siete kilómetros, es común que algunas zonas se mojen mientras otras permanecen secas, creando un desafío adicional para los pilotos.

Esta temporada, el tema de rodar en mojado ha sido recurrente, pero la mayoría de los equipos aún no ha experimentado un chasis y neumáticos de 2026 bajo la lluvia. La curva de aprendizaje será pronunciada si las nubes deciden hacer acto de presencia.

Para Pérez, Spa es una mezcla de nostalgia y oportunidad. Un lugar donde ha brillado, pero también donde ha sufrido retiradas. Un circuito que exige respeto y que, como la vida misma, nunca da nada por sentado.