'Checo' Pérez vive pesadilla en las prácticas libres de Spielberg

El viernes ha sido un día para el olvido en el Red Bull Ring austriaco para Cadillac. Dos monoplazas averiados, pocas vueltas y una frustración que crecía con cada bandera roja. Pero la peor parte se la ha llevado Sergio Pérez. El piloto mexicano apenas pudo rodar en las dos sesiones de prácticas en Spielberg. Primero provocó una detención al final de la mañana; luego, en la segunda sesión, su coche se detuvo en plena pista en apenas su segunda vuelta de instalación.

Los ingenieros reemplazaron la unidad de control electrónico del monoplaza número 11 para intentar solucionar el problema. Pero la falla volvió a aparecer, y el Virtual Safety Car tuvo que desplegarse de nuevo. Para rematar, el auto de Valtteri Bottas sufrió un incendio en el fondo plano, y el equipo confirmó que ninguno de sus pilotos volvería a la pista. Pérez, sin registros, quedó relegado al fondo del clasificador.

Impacto de las fallas en la preparación para la clasificación

"Sí, fue un día muy difícil para el equipo. Trajimos un paquete masivo, necesitábamos el kilometraje, y tuvimos algunos problemas eléctricos. Desafortunadamente algunas cosas no funcionaron", admitió el mexicano, con la voz cansada pero sin perder la compostura. Aun así, rescató un destello de esperanza.

"Yo también estaba en un tiempo de vuelta bastante bueno hasta que tuve un problema, así que fue prometedor esta mañana en términos de ritmo. Pero tienes que sacar el máximo provecho de tu paquete. Y creo que si no somos capaces de sacar el máximo provecho de nuestro paquete, va a ser un fin de semana difícil", añadió.

El panorama para el sábado es incierto. Sin tandas largas, sin preparación corta, con apenas dos vueltas de instalación, la FP3 será un pulso contra el reloj.

"Estamos bastante en desventaja, especialmente de cara a la clasificación y, obviamente, a la carrera. No hay mucha información. Así que sí, va a ser complicado. No he hecho nada de tandas largas ni ninguna preparación corta, así que va a ser complicado para mañana. Hay mucho por hacer en la FP3", sentenció.

Mientras Cadillac buscaba respuestas en su garaje, la pista vivía otra historia. Kimi Antonelli completó un doblete histórico al mando de su Mercedes, con un tiempo de 1m07.014s, seguido por los McLaren de Óscar Piastri y Lando Norris. Max Verstappen fue cuarto y Lewis Hamilton quinto. Red Bull y Ferrari, como Cadillac, también lidian con altibajos.

La noche en Spielberg será larga para el equipo estadounidense. Los ingenieros buscarán desesperadamente una solución mientras el cronómetro no espera. ¿Podrán resolver el enigma eléctrico a tiempo? La FP3 tendrá la respuesta.