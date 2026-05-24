Checo Pérez vive pesadilla en Montreal y abandona el GP de Canadá por problema en el auto; Kimi Antonelli gana y es más líder que nunca

Checo Pérez ha sufrido una auténtica pesadilla mecánica en el Gran Premio de Canadá 2026. La lluvia había escampado, pero el viento seguía siendo traicionero. Y en lo absoluto fue el mejor día para el mexicano.

El Circuito Gilles Villeneuve representó el primer abandono del jalisciense desde su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, y la causa fue tan inesperada como devastadora, al tratarse de una falla mecánica en el trapecio de la suspensión delantera derecha de su MAC-26.

El infortunio ocurrió en la vuelta 43, justo cuando Pérez Mendoza intentaba ingresar a boxes. El eje de la llanta se rompió. El coche, inmovilizado. Y el tapatío de 36 años de edad —que hasta entonces rodaba en el puesto 15 en una pelea directa con su excompañero Esteban Ocon— se quedó sin carrera.

Fue el primer gran golpe de realidad para un proyecto que hasta ahora había mostrado destellos de progreso, pero que en Montreal recordó que la fiabilidad es una asignatura todavía pendiente.

También lee: Checo Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto; el poder latino de la Fórmula 1 unido por un mismo sueño

En contraste, su compañero en Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas, fue el último en ver ondear la bandera a cuadros al llegar en el puesto 16.

Y es que en total, fueron seis pilotos los que no lograron terminar la carrera canadiense, incluido el campeón del mundo Lando Norris y George Russell, quien pelea por el título con su coequipero Kimi Antonelli, ganador de este trastabillado Gran Premio en territorio de la Hoja de Maple.

Mientras Pérez veía cómo su monoplaza era retirado con una grúa, el frente de la carrera se convertía en un drama aparte.

El joven prodigio italiano de 19 años, se alzó con su cuarta victoria consecutiva, uniéndose a un club exclusivo de pilotos en activo que han logrado esa hazaña, como Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Pero el camino de Antonelli hacia la gloria no fue sencillo.

Durante 30 vueltas, libró una batalla electrizante con su compañero de equipo, George Russell. Se intercambiaron el liderato varias veces. Estuvieron peligrosamente cerca de colisionar.

Incluso hubo un roce en la última chicana. La lucha por el título entre ambos Mercedes se intensificó vuelta a vuelta, hasta que la desgracia golpeó al británico en la vuelta 30. Una avería en la unidad de potencia lo dejó detenido en la curva 9.

¿EL ABANDONO MÁS ABSURDO EN LA CARRERA DE CHECO PÉREZ EN F1?



Se retira del GP de Canadá al romperse la suspensión en plena recta cuando iba frenando



Mala suerte para el mexicano con Cadillac pic.twitter.com/30uMLooLna — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 24, 2026

La reacción de Russell fue furiosa. Saltó del coche, arrojó el reposacabezas al otro lado de la pista, golpeó con los puños la parte delantera del monoplaza y, antes de abandonar el circuito, lanzó los guantes al suelo con una rabia contenida.

No era para menos. No solo vio esfumarse la oportunidad de ganar su primera carrera desde la inaugural de la temporada en Australia, sino que también vio cómo su compañero Antonelli recibía un impulso invaluable en la lucha por el campeonato.

How CLOSE was that?!



Russell takes the lead but Antonelli locks up and almost collides with his team mate! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/HOHpcP36L4 — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Con la pista despejada, Antonelli manejó con frialdad el resto de la carrera. Detrás, Lewis Hamilton, de Ferrari, superó a Max Verstappen de Red Bull a falta de seis vueltas para colocarse segundo, logrando así su mejor resultado desde que se unió a la escudería italiana el año pasado. Mad Max, por su parte, subió al podio por primera vez esta temporada.

Para Sergio Pérez, el domingo dejó una estadística amarga. Con este abandono, su número de carreras no finalizadas (DNF) asciende a 43 hasta la fecha.

El mexicano no ha completado una carrera en el 15% de las 286 veces que ha competido en la Fórmula 1. No es una cifra alarmante, pero sí un recordatorio de que, en este deporte, la mecánica a veces es más cruel que cualquier rival.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.