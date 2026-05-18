Checo Pérez vuelve a la acción en el GP de Canadá: fechas, horarios

Checo Pérez ha tenido un desempeño más que óptimo en las primeras cuatro carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Los primeros compases de su flamante regreso a la grilla con el naciente equipo de Cadillac, ha sido altamente positivos para el mexicano, luego de un año sabático tras una abrupta salida de Red Bull Racing. Ahora, tras un descanso de dos semanas, el jalisciense volverá al ruedo en el Gran Premio de Canadá.

Si bien ni el tapatío de 36 años de edad, así como tampoco su coequipero Valtteri Bottas han podido sumar puntos en lo que va del año, el haber finalizado en cada una de las cuatro primeras carreras con un puesto 16 en Australia, 15 en China; 17 en Japón y 16 en Miami, con eso le ha sido suficiente para dejar mejores sensaciones que su compañero finlandés.

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Y es que Bottas no terminó la carera en Melbourne, luego fue 13 en Shanghái —única ocasión que superó al azteca—; en Suzuka terminó decimonoveno y en Miami finalizó 18.

Es así que en Montreal, Pérez Mendoza intentará seguir con esa seguidilla de resultados positivos, toda vez que se trata de un equipo nuevo con una actualización en el reglamento que ha causado problemas a otras escuderías.

Pero para Checo, Canadá no es precisamente un lugar donde haya cosechado buenos resultados. El de Guadalajara, Jalisco, ha participado en la carrera del país de la Hoja de Maple en 11 veces a lo largo de su carrera en la Fórmula 1.

Gracias Miami! Great days here

Solid weekend, good fights. Mega job from the team on pit stops!

We keep pushing — see you in Canada pic.twitter.com/1klmxSOK2c — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 4, 2026

Su mejor resultado en el Circuito Gilles Villeneuve fue un quinto puesto en 2017 con Force India, mientras que en todas participaciones, solo ha logrado tres resultados entre los 10 primeros, además de tres abandonos y un promedio de llegada de aproximadamente el duodécimo puesto.

Tan solo en la última ocasión que el originario de la Perla de Occidente corrió en Canadá, no finalizó la carrera al retirarse debido a un accidente en la desastrosa temporada 2024, última de su trayectoria con Red Bull.

Y es que, ubicado en la isla de Notre Dame, el Circuito Gilles Villeneuve, con sus 4.35 kilómetros de longitud, es conocido por sus complicadas chicanas, incluyendo las dos últimas curvas, donde el Muro de los Campeones castiga a cualquier piloto que, como Checo, cometa algún error.

El Muro de los Campeones recibió su nombre tras el Gran Premio de Canadá de 1999, cuando los campeones Jacques Villeneuve, Damon Hill y Michael Schumacher, quien lideraba la carrera en ese momento, sufrieron accidentes allí.

Pero lo cierto es que más allá de su fama, se trata de un circuito que ofrece grandes carreras, y ahora más, con la nueva normativa de la F1 de 2026, gracias a sus amplias zonas de frenado y largas rectas.

Checo Perez cantando "Cielito Lindo" con la hinchada en Canadá 2012, momentos después de obtener el podio con su Sauber. pic.twitter.com/L83qdz6i2G — SANGRE CHEQUISTA (@MateoChequista) May 15, 2026

Las condiciones meteorológicas suelen ser variables en Montreal.

Se prevé que las temperaturas durante el evento oscilen entre los 15 y los 20 grados, y los primeros pronósticos sugieren la posibilidad de chubascos durante el fin de semana.

Este de 2026, será el primer Gran Premio de Canadá que se celebrará en mayo tras el cambio de su fecha tradicional de mediados de junio, que había mantenido desde 1982, como parte de una racionalización del calendario de la F1, que ahora hace que la temporada europea se desarrolle sin interrupciones de junio a septiembre. Será además, la tercera Sprint de esta campaña.

Fechas, horarios y todo sobre el Gran Premio de Canadá 2026

Y todo comenzará con la primera práctica libre el viernes 22 de mayo a las 10:30 horas de México. Luego, le seguirá calificación Sprint ese mismo día, pero a las 14:30 horas.

Posteriormente, el sábado 23 de mayo a las 10:00 de la mañana, se realizará la Sprint Race, para después correr la calificación de la carrera ese mismo día pero a las 14:00 horas. Finalmente, el GP de Canadá será el domingo 24 de mayo a las 14:00 horas.