Checo Pérez y Cadillac, a recuperar el rumbo en Silverstone: "Será un circuito complicado”

Sergio Pérez afrontará su decimocuarto Gran Premio en Silverstone, un trazado donde logró su mejor resultado en 2022 con un segundo puesto, en 2021 firmó la vuelta rápida y en 2020 no participó por arrojar positivo en una prueba de COVID-19.

El mexicano, que ha pilotado en esta pista para Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, conoce bien las exigencias del circuito. Y espera dar una alegría a Cadillac en su primera vez como escudería de Fórmula 1 en este histórico circuito.

Su trazado sencillo de rectas largas y curvas rápidas, que acogió la primera ronda del Campeonato Mundial en 1950, ha evolucionado con el tiempo.

Silverstone ha añadido secciones más técnicas y una chicana cerrada que exige precisión, pero conserva esa esencia que lo convierte en una de las pruebas más exigentes para los monoplazas.

Preparativos y expectativas del equipo Cadillac para el Gran Premio

Ahora, este fin de semana, el Gran Premio de Gran Bretaña llega con un significado especial para el equipo Cadillac, que ha decidido vestir sus coches con los colores de la bandera estadounidense para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de ese país.

La decoración completa en rojo, blanco y azul no es un simple adorno.

Las barras y estrellas se extenderán más allá de los monoplazas, replicándose en los garajes, los cascos de los pilotos y la equipación del equipo, creando una imagen coherente que busca rendir homenaje a la herencia americana del equipo en un fin de semana emblemático.

La celebración no se quedará en el circuito, con una exhibición similar tendrá lugar en Nueva Orleans durante el ESSENCE Fest, el mayor encuentro cultural de Estados Unidos, con el objetivo de acercar la F1 a nuevas audiencias y comunidades que quizás no han tenido contacto con este deporte.

"El equipo sigue demostrando un gran potencial y me animan los destellos de rendimiento que mostramos en Austria".

Comentó Pérez Mendoza, consciente de que Silverstone plantea un desafío distinto. "Será un circuito complicado y parece que volverán las altas temperaturas, pero contamos con mucha experiencia y capacidad de adaptación para encontrar la solución. Espero poder darles a nuestros aficionados estadounidenses otro motivo para celebrar el 4 de julio”.

El historial del equipo en esta pista incluye también a Valtteri Bottas, que ganó aquí en la Fórmula Renault 2.0 Eurocup antes de acumular 14 carreras de F1 en Silverstone, con dos poles y cinco podios. El finlandés siempre ha demostrado su admiración por el circuito.

”Es un trazado que exige mucha habilidad al piloto; es muy rápido, pero a la vez lo suficientemente técnico como para obligarte a pensar detenidamente en cada maniobra, lo que significa que un piloto puede marcar la diferencia”, comentó Bottas, que llega después de tres abandonos consecutivos, una racha que espera cortar en Silverstone.

"Si bien Austria fue una carrera decepcionante, el fin de semana en sí tuvo muchos aspectos positivos, con momentos en los que estuvimos más cerca de la mitad de la parrilla que de la parte trasera. Ahora la prioridad es asegurarnos de tener un coche más robusto y capaz de terminar las carreras”, abundó.

En la estructura del equipo, el objetivo para este fin de semana es el recuperarse del tropiezo en Austria y demostrar que las mejoras introducidas en Spielberg empiezan a dar frutos. Graeme Lowdon, director del equipo, reconoció el desafío pero mantuvo un tono realista.

"El Gran Premio de Austria fue un reto para nosotros, pero no hay ningún equipo en el pit lane que no haya tenido días similares. Hemos visto que las mejoras fueron positivas, y nuestro objetivo en Silverstone es asegurar un fin de semana sin contratiempos para maximizar el potencial de rendimiento que vemos. Sabemos que es una tarea importante, sobre todo tan poco después de Austria, pero aprovecharemos cada oportunidad para aprender y avanzar”, dijo.

Por ahora, en el trazado británico, la mirada de Cadillac está puesta en sumar kilómetros y recopilar información. Y si las circunstancias lo permiten, celebrar con un resultado que honre el espíritu de un fin de semana tan señalado para sus colores.