Noel León es octavo en GP de Austria de Fórmula 2

Noel León había llegado a Spielberg con una nueva página de historia bajo el brazo. El viernes, cuando el cronómetro del Red Bull Ring detuvo su cuenta, el nombre del mexicano apareció en lo más alto de la hoja de tiempos con la primera pole position para un piloto tricolor en la historia de la Fórmula 2.

Pero el joven piloto nacional no pudo convertir la posición de honor en victoria durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 2, al finalizar en el octavo puesto.

Cuando las luces se apagaron, Nikola Tsolov ya había dibujado su plan. Desde el tercer cajón de la parrilla, el búlgaro de Campos Racing lanzó su ataque con la precisión de un cirujano, superó a Alexander Dunne en la aceleración y, en la primera curva, apenas unos metros después, se metió por el interior de su propio compañero de equipo en la curva 3 para arrebatarle el liderato y a la postre, quedarse con el triunfo.

Detrás, el caos se desataba con el choque entre Sebastián Montoya y Rafael Villagómez, una colisión que trajo consigo el auto de seguridad y un respiro para los corazones acelerados. La carrera se convirtió entonces en un juego de ajedrez de neumáticos y estrategias.

León, el primero de los líderes

León fue el primero de los líderes en ceder ante la obligación de las detenciones, cambiando los superblandos por los blandos, mientras Dunne esperaba una vuelta más para sacar provecho.

El irlandés regresó por delante de su excompañero de Alpine Academy, pero Tsolov, con una parada algo lenta y una defensa férrea, logró conservar su posición.

La batalla entre ambos se trasladó entonces a la pista, un duelo de alto voltaje donde Dunne encontró un hueco por el interior de la curva 3 para adelantarlo, aunque el leve contacto dañó el alerón delantero del Campos, una herida que Tsolov supo sobrellevar.

El líder del campeonato no lo es por casualidad. Mientras Dunne sentía el peso de la presión, el búlgaro comenzó a recortar la diferencia metro a metro.

Vuelta 24

En la vuelta 24, el irlandés bloqueó los neumáticos y se abrió demasiado en la última curva, un error que Tsolov convirtió en oportunidad para recuperar el liderazgo al llegar a la primera curva. A partir de ese momento, la carrera tuvo un dueño.

El Virtual Safety Car por el abandono de Mari Boya intentó reordenar las cartas, pero en el reinicio Minì superó a Dunne para colocarse segundo mientras Tsolov escapaba como el viento, construyendo una ventaja que ya nadie pudo descontar. Detrás, la pelea por el último escalón del podio fue un espectáculo aparte.

Oliver Goethe, con una estrategia distinta que lo llevó a iniciar la carrera con neumáticos blandos, aprovechó el rendimiento de los superblandos nuevos para remontar desde el fondo y protagonizar un doble sobrepaso sobre Dunne y Rafael Câmara que le dio su primer podio en la categoría.

Resultados y consecuencias para Noel León y otros pilotos

Sin oposición en los últimos kilómetros, Tsolov cruzó la meta para celebrar su cuarta victoria del año, un triunfo que confirma su estatus de gran protagonista. Minì y Goethe completaron el podio mientras Noel León, el héroe de la pole, cruzaba la línea en octavo lugar.

El mexicano había comenzado el fin de semana escribiendo una página de historia, pero el domingo el asfalto le recordó que en la Fórmula 2 la gloria se alcanza solo al final de la carrera.