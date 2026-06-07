Checo Pérez vive pesadilla: suma primeros puntos en la historia de Cadillac pero los pierde por penalización

Sergio Pérez ha despertado en medio de su peor pesadilla justo cuando vivía el más hermoso sueño. El piloto mexicano había conseguido el primer punto en la historia de Cadillac como naciente equipo en la Fórmula 1. Pero por culpa de una investigación de los comisarios por no colocarse correctamente en su cajón de partida durante el segundo relanzamiento de la carrera en el Gran Premio de Mónaco 2026, fue sancionado con 10 segundos, castigo que lo alejó de esa proeza.

Fue un espejismo en Montecarlo. Durante unas horas, el equipo estadounidense tocó la historia con la yema de los dedos. Pero luego, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se la arrebató de golpe. Sergio Pérez había cruzado la meta en Mónaco con la épica a cuestas, con todo y unos frenos calcinados, vibraciones en el volante y un asfalto que se desprendía como una segunda piel.

El mexicano había sobrevivido al caos para robarle el punto desde la posición 10 y todo era sonrisas en el garaje. Pero de pronto, la situación dio un vuelco inesperado y el de Guadalajara, Jalisco, se quedó con las manos vacías.

CHECO.

El mexicano había sobrevivido al caos para robarle el punto desde la posición 10. Foto: EFE

"Analizamos la situación desde diferentes ángulos, es difícil demostrarlo desde uno solo", repetía el tapatío de 36 años de edad en el paddock, convencido de que su salida en el reinicio tras bandera roja no merecía castigo.

¡Adiós al punto!

Pero los comisarios vieron otro ángulo con la cámara frontal. La rueda delantera derecha del auto 11 asomaba milímetros fuera del cajón de salida. Ni un palmo, pero suficiente. Así fue como le dieron un severo castigo de 10 segundos de penalización. Adiós al punto. El súbito despertar del sueño de la escudería estadounidense en su sexta carrera en el Gran Circo.

El beneficiado entonces fue Fernando Alonso. Aston Martin, que venía cojeando sin sumar en todo el año, recibió el primer punto como quien recoge una vasija de oro sin dueño. Lejos de esos problemas de las clases medias, el joven maravilla Kimi Antonelli consolidó su liderato del mundial con una victoria de nervio templado.

¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco?

El joven de Mercedes sobrevivió al coche de seguridad por el choque de Lance Stroll, luego a la bandera roja por el idéntico trompo de Charles Leclerc ante su público y a una carrera con siete abandonos, incluyendo a Max Verstappen, Lando Norris y Valtteri Bottas, quien cada vez se aleja más de Pérez.

El podio fue una extraña cosecha. Pierre Gasly cruzó primero pero cayó al séptimo por dos penalizaciones; Isack Hadjar subió al podio por primera vez con Red Bull y Cadillac ahogó su grito de celebración tras la sanción al jalisciense.