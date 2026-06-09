Gran Premio de España: ¿cómo le ha ido a Checo Pérez en el Circuit de Barcelona-Catalunya?

Cadillac celebró durante unas horas el que parecía ser el más glorioso momento de su corta vida. Fue una celebración breve, casi clandestina, la de un equipo que vio su primer punto en la Fórmula 1 aparecer en el marcador de Mónaco y luego esfumarse por decisión de los comisarios. Sergio Pérez había cruzado la meta en décima posición, suficiente para la hazaña histórica en apenas la sexta carrera de la escudería estadounidense. Pero dos infracciones, sepultaron los festejos.

El incorrecto posicionamiento de su monoplaza en el re-arranque posterior a la bandera roja derivaron en una penalización de 10 segundos, fue su cruz. El mexicano concluyó decimoquinto. El punto, un espejismo.

Sin embargo, algo quedó flotando en el aire del Principado. No fue el trofeo ni la estadística, sino la sensación extraña para un equipo debutante de que puede competir.

A PENSAR EN BARCELONA

Ahora la caravana del Gran Circo se mueve hacia España. El Circuit de Barcelona-Catalunya, con sus 4.657 kilómetros de asfalto ondulado y su diseño predecible, será un examen distinto al caos monacense.

Para Cadillac, además, tiene un valor añadido, pues fue el escenario del shakedown oficial de la F1 a finales de enero, el primer contacto real del equipo con un circuito de verdad. Habrá datos, referencias, algo de memoria. En Mónaco sobrevivieron. En Barcelona podrán medirse.

Pérez llega con la moral intacta y la experiencia de 14 temporadas en este trazado. Su historial en Catalunya es sólido, con un segundo lugar en 2022 con Red Bull, cinco top 5, 11 top 10.

Sabe cómo moverse entre sus curvas largas y su recta principal. Pero más allá de los números, el piloto tapatío insiste en lo que está construyendo este grupo.

"Todo el equipo va a Barcelona sumamente motivados. Podemos estar muy orgullosos de la carrera de Mónaco, ya que no nos rendimos. Sumar puntos en nuestra sexta carrera habría sido una gran historia, pero esta es una experiencia que marcará al equipo de forma muy positiva. Tiene mucha personalidad, que es lo que realmente me encanta", dijo al respecto.

Esa personalidad es, quizás, el activo más valioso de Cadillac en este momento. Porque la F1 está llena de equipos con presupuestos gigantes y resultados pequeños.

Pero la chispa de la que habla el jalisciense de 36 años, no se compra, se forja en los domingos adversos, en las penalizaciones injustas, en la décima posición que te quitan pero que ya sabes que puedes alcanzar.

Barcelona será más predecible, como admite el propio mexicano. Menos banderas rojas, menos caos, más ingeniería pura. El objetivo será tener un fin de semana limpio, rodar con regularidad y mantener esa trayectoria ascendente.

Y mientras tanto, la F1 se prepara para un cambio mayor, pues a finales de año la parrilla volverá a España, pero al nuevo circuito de Madring en Madrid. Barcelona, por ahora, es la antesala.