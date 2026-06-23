Gran Premio de Austria 2026: fecha, hora y cómo le ha ido a Checo Pérez en Spielberg

Sergio Pérez regresa a Spielberg y, con ello, un inevitable reencuentro con su anterior equipo Red Bull Racing. Siete carreras han quedado atrás en esta temporada 2026 de la Fórmula 1, y el Gran Premio de Austria se presenta como el escenario perfecto para que Checo continúe su proceso de adaptación con Cadillac.

Su decimocuarto lugar en Barcelona —el mejor resultado del año para él— fue un destello de lo que podría venir. Y en el Red Bull Ring, el tapatío sabe que las remontadas son posibles.

No es un circuito cualquiera para el mexicano. De 2021 a 2024, mientras vistió los colores de la escudería de las bebidas energéticas, el trazado austriaco se convirtió en su segunda casa.

Han sido un total de 11 participaciones en el Gran Premio de Austria, un podio como mejor resultado, una carrera que aún resuena en la memoria de los aficionados con la épica remontada de 2023.

Desafíos actuales y expectativas para Pérez con Cadillac en 2026

Ese año, Pérez Mendoza había sido eliminado en la Q3 por límites de pista y partió desde el decimoquinto lugar. Pero lo que parecía una sentencia se transformó en una obra de arte.

Un Safety Car por el choque entre Yuki Tsunoda y Esteban Ocon, un Virtual Safety Car por los problemas de Nico Hülkenberg, y una estrategia impecable de Red Bull lo llevaron a rebasar a George Russell, Carlos Sainz y Lando Norris.

El tercer lugar fue una reivindicación, un recordatorio de que en Spielberg, todo es posible.

Pero lo cierto es que el podio de 2023 fue la excepción en una serie de resultados que no siempre favorecieron al tapatío. En 2021, un tercer lugar en clasificación se desvaneció para terminar sexto.

En 2022, un choque con George Russell en la primera vuelta lo obligó a abandonar después de 24 vueltas, un golpe que supo a injusticia.

Finalmente, en 2024, durante su última temporada con Red Bull, su séptimo puesto desde la octava posición fue un reflejo de una temporada que no terminó de despegar. Pero el pasado no define el presente, y el futuro, incierto como siempre en el Gran Circo, aguarda.

La temporada 2026 ha sido, hasta ahora, un terreno de aprendizaje para el jalisciense de 36 años de edad. Su nuevo equipo, Cadillac, aún busca encontrar el ritmo en una parrilla dominada por los colores de McLaren.

La carrera en Austria, programada para el domingo 28 de junio a las 7:00 de la mañana (hora centro de México), llega en un momento clave.

Positive Friday!



Closer to the pack ahead. Looking forward to Saturday in Monaco — we´ll give it everything.#NeverGiveUp



¡Viernes positivo!



Más cerca del grupo de adelante. Con ganas de que llegue el sábado en Mónaco, lo daremos todo.



Positive Friday!



Closer... pic.twitter.com/jQBZScI8Uh — Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 5, 2026

El año pasado, el Gran Premio de Austria fue criticado por su falta de emoción, con el torpedeo de Kimi Antonelli a Max Verstappen en la primera vuelta no logró encender la chispa, y los dos McLaren se distanciaron, dejando a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en un tercer y cuarto lugar que apenas generaron interés.

Solo los intentos audaces de Oscar Piastri por superar a su compañero Lando Norris, en una batalla de naranja contra naranja, sacudieron un poco el letargo. Pero esta vez, el escenario podría ser distinto.

El Red Bull Ring, con sus 4.326 kilómetros, sus 10 curvas (siete a la derecha y tres a la izquierda), y la altitud que caracteriza a la región de Estiria, exige una gestión de energía alta y una precisión quirúrgica en cada vuelta.

Los neumáticos asignados para este año son los compuestos C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando), una combinación que pondrá a prueba la estrategia de los equipos.

Para Checo, el desafío es doble, pues deberá demostrar que su adaptación a Cadillac avanza y, al mismo tiempo, recuperar la confianza en un circuito donde ya demostró que puede brillar, pero donde ha vivido más momentos oscuros que de claridad.

La pregunta que flota en el aire es si el tapatío podrá repetir la hazaña de 2023 o si, por el contrario, su presente con Cadillac seguirá siendo un proceso de construcción. Pero en Spielberg, donde el rugido de los motores se mezcla con el paisaje verde de los Alpes, todo es posible.