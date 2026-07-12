Liam Lawson recuerda amenazas de fanáticos de Checo Pérez

La Fórmula 1 es un deporte de velocidad, pero también de exposición. Y muchísima pasión.

Liam Lawson lo descubrió de la manera más brutal posible en octubre de 2024, cuando su teléfono se convirtió en un campo de batalla tras enfrascarse en una disputa con Checo Pérez durante el Gran Premio de la Ciudad de México de ese año, cuyo punto más álgido ocurrió cuando le mostró el dedo medio para provocar la furia de todo un país.

¿Cómo ocurrió el incidente entre Liam Lawson y Checo Pérez en México?

El neozelandés, que apenas disputaba su segunda carrera en la máxima categoría tras sustituir a Daniel Ricciardo en el equipo filial de Red Bull, protagonizó aquel incidente en el Autódromo Hermanos Rodríguez que desataría una torrencial tormenta que cayó sobre él por semanas.

Impacto y consecuencias del episodio en la carrera de Lawson

Todo ocurrió durante el México GP. Lawson y el héroe local, que hoy defiende los colores de Cadillac, tuvieron un encontronazo en pista que derivó en un gesto del oceánico con el dedo medio dirigido al de Guadalajara, Jalisco. La imagen dio la vuelta al mundo en segundos. Y con ella, llegó la avalancha.

Lawson reconoció inmediatamente que había sido un error, que no debería haberlo hecho. Pero ya era tarde. Para entonces, los seguidores de Checo —un ejército digital feroz y numeroso— habían inundado sus redes sociales con mensajes que iban mucho más allá de la crítica por su actitud antideportiva.

El piloto recuerda haber regresado al garaje y encontrar su teléfono repleto de notificaciones. Nunca había silenciado las alertas de Instagram, y ese arrebato le costó una noche de horror. Fue un momento clave en su corta carrera, uno que lo llevó a tomar una decisión drástica y eliminar todas sus aplicaciones de redes sociales.

No fue hasta 2025 que regresó a algunas plataformas, y solo para mantener el contacto con sus amigos. Las redes, como escenario profesional, habían muerto para él. Lo que vivió aquel fin de semana en México, sin embargo, no fue solo una pesadilla.

Con el tiempo, Lawson ha aprendido a verlo como una lección necesaria, una de esas experiencias que endurecen el carácter.

"Ha habido pequeñas cosas que me han sucedido a lo largo de mi corta carrera en la Fórmula 1 que, en su momento, me parecieron muy importantes, pero ahora, al recordarlas, me siento agradecido por ellas. Creo que México fue uno de esos momentos.

"Me di cuenta de eso con lo que pasó con Checo cuando llegué a la Fórmula 1 en 2024 y tuvimos nuestro incidente en la pista. Luego llegué y ni siquiera había silenciado las notificaciones de Instagram en ese momento", confesó en el podcast High Performance, donde abrió el corazón y habló sin filtros sobre aquel episodio.

"Mi teléfono, nunca había visto nada igual. Los mensajes, los comentarios en las publicaciones, las cosas más locas que puedas imaginar que diga la gente. Incluso ahora, si quisiera abrirlo y revisar mis solicitudes de mensajes y cosas así, no te puedes imaginar algunas de las cosas que dice la gente", continuó.

Las palabras de Lawson resuenan con una crudeza que trasciende el deporte. Porque lo que sufrió aquel día no fue solo un ataque a su desempeño como piloto, sino un asedio a su persona.

Mensajes de odio, amenazas, insultos que ningún atleta debería tener que leer, por más que se haya enfrascado en un episodio de violencia con un compañero de profesión.

La anécdota de Lawson es, en el fondo, el reflejo de una realidad incómoda, ya que las redes sociales han convertido a los deportistas en dianas permanentes. Un error en pista puede desencadenar un linchamiento digital que deja cicatrices profundas.