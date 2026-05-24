¿Quién es Noel León? La promesa del automovilismo mexicano que ganó el GP de Canadá

El automovilismo mexicano tiene una nueva promesa y su nombre es Noel León. El piloto regiomontano consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse en el Gran Premio de Canadá dentro de la Fórmula 2, categoría considerada la antesala directa de la Fórmula 1.

León nació en Monterrey, Nuevo León, en 2004 y comenzó su carrera desde muy pequeño en el karting. Con el paso de los años fue escalando categorías en Europa hasta consolidarse como uno de los talentos mexicanos con mayor proyección internacional.

Antes de llegar a la Fórmula 2, Noel León ya había destacado en categorías de desarrollo como la Euroformula Open y la Fórmula Regional Europea, donde logró múltiples podios y victorias que llamaron la atención dentro del paddock internacional.

The stars of our first Sprint Race in Montreal ?#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/yKvDHAOnhU — Formula 2 (@Formula2) May 23, 2026

La victoria en Canadá representa uno de los momentos más importantes para el automovilismo mexicano reciente fuera de la Fórmula 1, especialmente en un contexto donde Sergio "Checo" Pérez continúa siendo el gran referente nacional en la máxima categoría.

El triunfo de Noel León no solo lo coloca como uno de los pilotos jóvenes mexicanos más importantes del momento, también fortalece sus aspiraciones de mantenerse en la ruta hacia la Fórmula 1, un camino complejo en el que México ha tenido muy pocos representantes a lo largo de la historia.

Con apenas 22 años, Noel León comienza a hacerse de un nombre propio en el automovilismo internacional y Canadá podría marcar el inicio del siguiente gran capítulo de su carrera.