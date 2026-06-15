¿Quién es Pedro Cueto? El joven piloto sin pierna que inspira a Checo Pérez

Sergio Pérez ha compartido una publicación que le llegó al corazón. No era sobre una carrera, ni sobre un podio, ni sobre los insólitos logros de un pequeño soñador. Es la historia de un niño que vive en Colorado y maneja karts, que sueña con convertirse algún día en el primer piloto amputado en llegar a la Fórmula 1. El piloto mexicano, conocido por su frase "Nunca te rindas", encontró en Pedro Cueto un reflejo vivo de ese mantra.

¿Cómo superó Pedro Cueto el cáncer y la amputación para competir?

Pedro no es un niño cualquiera. Es el único piloto adaptado en el circuito internacional de karting y uno de los competidores más jóvenes que destacan en este deporte. Pero para entender por qué está ahí, hay que retroceder unos años.

Desde muy pequeño hablaba de coches como otros niños hablan de juguetes. El rugido de un motor le hacía brillar los ojos. Soñaba con correr sin imaginar que, antes de hacerlo en una pista, tendría que hacerlo contra una enfermedad.

Antes de cumplir siete años llegó el diagnóstico: cáncer de hueso. Para un adulto es una palabra que sacude. Para un niño, son hospitales, agujas, cansancio y preguntas que ni siquiera sabe cómo formular.

En medio de cirugías y tratamientos, apareció algo que lo sostuvo. Sus padres no le hablaron de límites ni de lo que tal vez no podría hacer. Le dieron una meta sencilla pero enorme, la de resistir, seguir, no rendirse. Y le prometieron un go-kart cuando todo terminara. Ese acuerdo no era solo un premio.

Era una luz al final de días difíciles, una razón para levantarse cuando dolía. Cuando por fin terminó el tratamiento y recibió su primer kart, Pedro no solo estrenaba un vehículo. Recuperaba una parte de su vida. El volante se convirtió en terapia. La pista, en libertad.

Años después, el camino volvió a ponerse duro. Tras muchas complicaciones médicas, Pedro tomó una decisión que ni muchos adultos podrían enfrentar y amputarse la pierna derecha para seguir adelante con mayor calidad de vida. Detrás de esa decisión hubo miedo, claro.

Pero también hubo el respaldo de sus padres, esa red que todo lo sostiene; la que acompaña a consultas, limpia lágrimas y repite las veces que haga falta: "Sí puedes".

Impacto y reconocimiento de Pedro Cueto en el karting internacional

Seis semanas después de la cirugía, Pedro regresó a competir. No como un niño al que le pasó algo, sino como un piloto que sigue firme hacia su sueño. En 2023, el año anterior a su amputación, ganó el Campeonato Estatal de Karting de Colorado. En noviembre pasado, apenas tres días antes de la cirugía, compitió en SuperNats en Las Vegas contra jóvenes de todo el país. Regresó al volante en menos de tres meses, conduciendo un vehículo adaptado con controles manuales.

Si fuera poco, Pedro también es protagonista del documental "El poder de un sueño" (2025), dirigido por Brendan Bowers, que fue galardonado como Mejor Cortometraje Documental en el festival de cine de San Diego, California.

Fuera de la pista, comparte su historia a través de conferencias con otros niños y familias que atraviesan situaciones parecidas, colaborando con organizaciones como Make-A-Wish. No habla desde la teoría.

Habla desde lo vivido. Recién Checo compartió la última publicación de Pedro tras su triunfo en IAME Series en Italia, cautivado por la historia del pequeño soñador.

"¡¡¡P1!!! ¡Lo logramos! ¡Estoy súper orgullosa de compartir algunos momentos de mi victoria en Italia hoy! ¡Fue increíble estar en lo más alto del podio! Termino el día no solo con una inmensa alegría por la victoria en la pista, sino también por todo lo que sucedió fuera de ella esta semana. No fue fácil, pero conté con el apoyo de gente maravillosa, y estoy impresionada por este nivel de respaldo y por tener a mi alrededor a personas tan increíbles que creen en este proyecto. Estoy muy agradecida. ¡Muchas gracias! ¡Esto es para todos ustedes!", dice el posteo del menor.

La historia de Pedro no es solo de velocidad. Es la historia de un niño que tuvo miedo y aún así siguió. De un sueño que, en vez de apagarse con la enfermedad, se volvió más fuerte.

Porque a veces, lo que salva no es solo la medicina. También salva el amor que empuja. Y un pequeño volante entre las manos.