Sergio Pérez tiene carrera para el olvido y George Russell se lleva la victoria en GP de Austria

Sergio Pérez nunca despertó de la pesadilla en un fin de semana de terror en Spielberg, donde debió retirarse de manera tempranera del Gran Premio de Austria cuando su auto volvió a quedarse muy corto para las expectativas. Para el piloto mexicano fue su segundo abandono dentro de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Mientras que, en contraste, George Russell volvió a la senda del triunfo —tras una serie de decepciones— con una ajustada victoria para Mercedes tras una batalla feroz con el tetracampeón Max Verstappen del local equipo Red Bull.

Impacto del abandono de Sergio Pérez en Austria

El sol de Estiria castigaba el asfalto del Red Bull Ring con una voracidad inusual. En ese horno alpino, donde los neumáticos lloran goma y los motores jadean, la F1 escribió una historia de dos opuestos, con la gloria recuperada de Russell y un mal sueño que no cesa para Pérez Mendoza.



Apenas cinco vueltas alcanzó a completar el tapatío. Foto: EFE

Victoria de George Russell tras intensa batalla con Verstappen

Apenas cinco vueltas alcanzó a completar el tapatío. El humo invadió su cabina y fue ese el presagio de un final anticipado, el segundo abandono del año para un piloto de 36 años que ya acumula ocho grandes premios sin saborear los puntos, pero que ha demostrado que en un mejor monoplaza, otro destino tendría.

El nuevo paquete de actualizaciones que Cadillac llevó a Austria prometía ser un soplo de aire fresco, pero se convirtió en el mismo fantasma que los ha perseguido, con fallos en el sistema de frenado, una desconexión entre el bólido y su conductor, y la amarga sensación de ver el garaje iluminarse con la luz roja del retiro.

A su lado, tampoco Valtteri Bottas pudo y sumó su cuarto abandono, sellando un fin de semana donde el equipo estadounidense se desvaneció como el espejismo de un desierto. Pero mientras en el box de Cadillac reinaba el silencio, en el podio se alzaba un grito contenido de alegría.

George Russell vs Maz Verstappen

George Russell, el británico de 28 años que comenzó la temporada como favorito y ganador de la primera carrera, volvió a encontrar el camino del triunfo después de una serie de domingos de decepción.

Su victoria, la séptima de su carrera, no fue un paseo por la campiña austriaca sino una batalla cuerpo a cuerpo con el implacable Max Verstappen, quien desde la quinta posición remontó hasta rozar el escalón más alto.

La diferencia en la meta, 1.611 segundos, fue la medida exacta del sufrimiento y la estrategia. Detrás, el campeonato asistió a una redistribución de fuerzas, pues la ventaja de Kimi Antonelli, el joven italiano que había encadenado cinco victorias consecutivas, se redujo a 40 puntos.

El ejército naranja de Mad Max

Mad Max escoltado por su ejército naranja, resistió el embate final del Mercedes número 12 para asegurar el segundo lugar por apenas 0.375 segundos. La carrera fue un ajedrez de asfalto.

Russell salió impecable desde la undécima pole de su carrera, mientras Lewis Hamilton superaba a su coequipero Charles Leclerc y Kimi Antonelli, en un exceso de ímpetu juvenil, se salía de pista dos veces en la primera vuelta.

El orden se reconfiguró con cada parada en boxes, con Verstappen cazando a Hamilton en la vuelta 11 en un duelo rueda a rueda que electrizó el circuito.

Las estrategias cambiaban como las nubes en la montaña, con neumáticos duros, blandos usados, paradas tempranas y tardías, todo en una tarde donde el calor hacía que cada giro fuera un acto de supervivencia.

La sombra de Russell

Cuando el coche de seguridad virtual apareció brevemente por el detenimiento de Carlos Sainz, y cuando Hamilton y Óscar Piastri intercambiaban posiciones en un baile de boxes, la carrera adquirió la textura de un thriller.

Verstappen, siempre presente, siempre acechando, se convirtió en la sombra de Russell en los compases finales, pero el británico no cedió.



La realidad de Checo Pérez se leía como un epitafio, con cinco vueltas, cero puntos. Foto: EFE

"Es maravilloso estar de vuelta en lo más alto", declaró Russell después, con la voz aún teñida de la adrenalina de la batalla. Detrás de él, en la fría tabla de tiempos, la realidad de Checo Pérez se leía como un epitafio, con cinco vueltas, cero puntos, y la pregunta flotando en el aire caliente de Austria sobre si la fortuna algún día dejará de darle la espalda.

Mientras el mexicano aún suspira por culpa sel fantasma de aquel décimo lugar en Mónaco que una sanción le arrebató, el circo de la Fórmula 1 empaca sus malas y se prepara para el siguiente capítulo, donde la gloria y el olvido siempre están separados por un parpadeo.