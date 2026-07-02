Speed Fest vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez tras pausa por Mundial 2026

La Súper Copa Roshfrans hizo una pausa en su calendario con motivo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y ahora, ha anunciado su flamante regreso a las actividades durante el México Racing Cup Speed Fest 2026, el festival más importantes del automovilismo nacional en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La emoción en el circuito en esta fiesta del deporte motor, se desbordará el próximo 15 de agosto y correrá a cargo de más de 200 corredores en pista.

Las principales pruebas de la Súper Copa contarán con los potentes GTM Pro-1 y Pro-2, los tractocamiones y la competitiva Fórmula 5. Mientras que el programa se completará con las vibrantes carreras de la Copa México Racing Cup.

Testimonios y expectativas de los organizadores

"Es buen momento para el deporte motor en México, todos estamos positivos y viene también por el Mundial con la Selección Mexicana", comentó en la presentación de la carrera, Gerardo Luis Castillo, director de Expansión Grupo Rentable.

La última carrera disputada dentro de la Súper Copa, se dio el pasado 3 de mayo en la Fecha 4 de la temporada.

La prolongada pausa se debió a temas logísticos, pues con la Copa del Mundo de la FIFA en curso, el campeonato optó por detener sus actividades antes y durante la justa mundialista, sabedores de que acapararía las miradas por completo. Es por eso que se decidió realizar un evento magno como el Speed Fest para retomar las acciones.

"Vamos con tres de cuatro de nuestras categorías, las motocicletas no podrán ir, pero la categoría GTM, y los tractocamiones, la Fórmula 5 y otras categorías. Estamos muy contentos con el show de la Monster Truck, muy emocionados con esta copa que tuvo una pausa importante por el tema del Mundial 2026, pero nos está sirviendo para trabajar. El campeonato está peleadísimo en todas las categorías, Emiliano (Richards) le lleva un par de puntos a mi hermano y todo está peleado", señaló Michel Jourdain Jr., director de la Súper Copa Roshfrans.

Otro de los alicientes del evento, deleitará a los seguidores de la lucha libre mexicana será la presencia de rudos y técnicos, quienes protagonizarán varias contiendas en la explanada situada tras la grada 2.

Además, la jornada contará con actuaciones en vivo de DJs y grupos de rock, hip hop, reguetón y corridos tumbados. Por ello es que el emblemático luchador mexicano Tinieblas y el cantante Raúl Sandoval, encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante el evento, estuvieron presentes en la oficialización de esta carrera.