¿Golden State Warriors? El cada vez más probable destino de Karim López en la NBA

La temporada de la NBA llegó a su fin con los New York Knicks de nuevo con el trofeo de campeones en sus manos tras vencer a los San Antonio Spurs. Pero en el universo de las duelas, el ciclo nunca se detiene. La maquinaria de los equipos ya gira a toda velocidad hacia el próximo gran evento del Draft 2026.

Ahí donde el mexicano Karim López busca hacer historia al ser seleccionado por alguna franquicia en primera ronda, un hito sin precedentes para el baloncesto nacional.

Perfil y proyección de Karim López en el Draft 2026

Para el sonorense, la noche del 23 de junio en el Barclays Center representa un punto de inflexión. Tanto como para los Golden State Warriors, quienes con una selección en el puesto 11 y otra en el 54 —proveniente de Los Ángeles Lakers—, la franquicia que dominó la pasada década busca reconfigurar su futuro.

Y todos los indicios apuntan a que su inversión más importante tendrá acento mexicano y origen australiano.

El nombre que resuena con fuerza en las oficinas de San Francisco es el de Karim López. El alero de 18 años, nacido en Hermosillo, Sonora, y forjado en el programa Next Stars de la NBL australiana, se ha convertido en el objeto de deseo de la cúpula dirigente de los Warriors.

Según el análisis de la prestigiosa cadena CBS, la decisión parece casi tomada: con la undécima elección, Golden State pondrá sus fichas en este talentoso internacional.

No es una elección menor, ya que, según The Athletic, el rango de selección de López comienza precisamente en este puesto, convirtiendo a los Warriors en el punto de partida natural para su carrera en la NBA.

Estrategia y expectativas de los Golden State Warriors

La apuesta por Karim no sería un capricho, sino una decisión respaldada por datos, proyecciones y un seguimiento exhaustivo. El interés de la franquicia es tal que el propio ejecutivo Mike Dunleavy viajó hasta Australia para presenciar en directo una de sus actuaciones más memorables.

Fue el pasado 30 de enero, cuando López se encendió ante Melbourne con una exhibición de poderío anotador: 32 puntos con un increíble 11 de 13 en tiros de campo, acompañados de ocho rebotes, dos tapones y una recuperación.

Esa noche, el joven prodigio no solo anotó, sino que dominó ambos lados de la cancha, mostrando una madurez impropia para su edad.

An all-time Playoff run for New York



The Knicks captured their first championship in 53 years while posting the BEST postseason point differential (+283) in NBA history, surpassing the 2017 Warriors (+230)! pic.twitter.com/Nsumrwn0fa — NBA (@NBA) June 17, 2026

A pesar de su juventud y de un rol que no siempre le permitió ser el foco principal de la ofensiva en la NBL, sus números hablan de una eficiencia notable. Promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y 2 asistencias por partido, con un porcentaje de tiro de campo del 50.2% y un 32.6% desde la línea de tres puntos.

Capacidad defensiva

Lo que realmente cautiva a los ojeadores, sin embargo, es su capacidad defensiva. En un equipo que ganó la Copa Ignite de la NBL, López fue una pieza fundamental en la retaguardia, utilizando su envergadura y su atletismo para incomodar a rivales de mayor experiencia.

El perfil físico de López es otro de sus grandes activos, y aquí es donde la ciencia entra en juego para refrendar el talento natural.

Los datos biomecánicos de P3, una compañía líder en análisis de rendimiento deportivo, han sido cruciales para evaluar su transición al baloncesto de élite. Con un peso de casi 222 libras y un salto vertical máximo de 38 pulgadas, el mexicano posee una combinación de fuerza y explosividad que lo proyecta como un ala-pívot moderno capaz de defender múltiples posiciones.

Su medición en el combine y su perfil de movimiento sugieren que su cuerpo está listo para el desgaste y la velocidad de la NBA, un factor que la directiva de los Warriors valora enormemente.

Previo al Draft

La decisión de los Warriors, sin embargo, no se toma en el vacío. El proceso previo al Draft ha sido un hervidero de movimientos y decisiones. Más de 75 jugadores participaron en el combine de Chicago, y otros tantos en el G League Combine, pero el panorama se ha ido despejando con el paso de los días.

Una docena de prometedores talentos, entre los que se incluyen nombres como Amari Allen, Tyler Tanner, Tounde Yessoufou, Milan Momcilovic y Malachi Moreno, han decidido retractarse y regresar al baloncesto universitario, eliminando posibles alternativas en el tablero de los equipos.

Esta decisión colectiva ha consolidado aún más la posición de López como el mejor prospecto internacional disponible en el rango de la undécima selección.

Para los Warriors, este Draft no es solo la adquisición de un jugador, sino la búsqueda de un eslabón perdido. La era de su dinastía se cierra lentamente, y la necesidad de inyectar juventud, atletismo y versatilidad es una prioridad. Karim López representa esa esperanza.

Su capacidad para anotar cerca del aro, su proyección como tirador exterior y, sobre todo, su instinto defensivo encajan a la perfección con la filosofía de un equipo que siempre ha priorizado el movimiento de balón y la intensidad en su propio campo.